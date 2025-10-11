október 11., szombat

Atomerőműves kapcsolat

2 órája

Divatbemutató volt Pakson (galéria)

Címkék#Paks#Csengey Dénes Kulturális Központban#A Divat

Atomerőműves városokból érkezett gyerekek közreműködésével volt divatbemutató Pakson.

Révészné Hanol Erzsébet

Divatbemutatóval egybekötött színházi előadást rendeztek nemrégiben Pakson, a Csengey Dénes Kulturális Központban, atomerőműves városokból érkezett gyerekek közreműködésével.

Az est szereplői egy nemzetközi projekt nyerteseként vehettek részt az eseményen
Fotó: Molnár Gyula

A siker területe: A Divat című est szereplői egy nemzetközi projekt nyerteseként vehettek részt az eseményen, amelyet a Roszenergoatom szervezett a paksi önkormányzat támogatásával.

Divatbemutató volt Pakson

Fotók: Molnár Gyula

 

 

