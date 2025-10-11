Atomerőműves kapcsolat
51 perce
Divatbemutató volt Pakson (galéria)
Atomerőműves városokból érkezett gyerekek közreműködésével volt divatbemutató Pakson.
Divatbemutatóval egybekötött színházi előadást rendeztek nemrégiben Pakson, a Csengey Dénes Kulturális Központban, atomerőműves városokból érkezett gyerekek közreműködésével.
A siker területe: A Divat című est szereplői egy nemzetközi projekt nyerteseként vehettek részt az eseményen, amelyet a Roszenergoatom szervezett a paksi önkormányzat támogatásával.
Divatbemutató volt PaksonFotók: Molnár Gyula
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre