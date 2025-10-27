3 órája
Szabályozott füst, avagy a dohányosok szívhatnak
Kezdem megsajnálni azokat, akiknek napi igényük a nikotinos füstfelhő. Brüsszelből érkező hír szerint a dohányzás szabályozás új fordulatot vesz. Pedig egy író szerint rágyújtani a legnemesebb élvezet.
Bevallom, én lassan kezdem megsajnálni a dohányosokat. Azért persze nem nagyon, csak kicsit, de az épp elég. Ez a szívbe markoló érzés akkor fogott el, miután olvastam a friss hírt, hogy Brüsszel – na tessék! – a dohányzás szabályozás jegyében „az ártalomcsökkentő alternatívákat, mint a nikotinpárna vagy a hevített dohánytermék, a hagyományos cigarettával egyenértékűként kezelné.”
Dohányzás szabályozás, múlt, jelen, jövő
Rájár tehát a rúd a nikotinfüggőkre, de ha most még nem is, a jövő nem sok jót ígér számukra. Pedig már egy híres olasz író is kimutatta penge éles logikával, hogy a legnemesebb élvezet bizony nem más, mint a dohányzás! Mert ez a cselekedet „nem származván semmilyen állati szükségletből, csakis az emberé, miként az isteneszme és a végtelen fogalma.” Az itáliai gondolkodó írásában azt is érzékeltette, hogy a „köszönöm, nem dohányzom” megjegyzés milyen durva visszautasításként hat a kínáló lelkére, és végül arra a következtetésre jutott: a nemdohányzók fokozatos, szeretetteljes átnevelése a megoldás.
Ám legyen. Hiszen személyes élményként is mindig mélyen megérint, amikor reggelente a munkahelyem előtti kis téren, a zöldellő, árnyas lombok alatt a kristálytiszta levegőn cigarettázó közösség átszellemült lényét látom a füstködön keresztül. Ilyenkor átvillan bennem: milyen hasznos is az erős akarat, az önfegyelem, a rendíthetetlen szilárdság. Mert ezen tulajdonságok révén akár szenvedélyes dohányos is válhatna belőlem, a javíthatatlan nemdohányzóból.