Szabályozott füst, avagy a dohányosok szívhatnak

Bevallom, én lassan kezdem megsajnálni a dohányosokat. Azért persze nem nagyon, csak kicsit, de az épp elég. Ez a szívbe markoló érzés akkor fogott el, miután olvastam a friss hírt, hogy Brüsszel – na tessék! – a dohányzás szabályozás jegyében „az ártalomcsökkentő alternatívákat, mint a nikotinpárna vagy a hevített dohánytermék, a hagyományos cigarettával egyenértékűként kezelné.”

A dohányzás szabályozás új irányelvei várhatóan hamarosan hozzánk is beszüremkednek

Forrás: Shutterstock

Dohányzás szabályozás, múlt, jelen, jövő

Rájár tehát a rúd a nikotinfüggőkre, de ha most még nem is, a jövő nem sok jót ígér számukra. Pedig már egy híres olasz író is kimutatta penge éles logikával, hogy a legnemesebb élvezet bizony nem más, mint a dohányzás! Mert ez a cselekedet „nem származván semmilyen állati szükségletből, csakis az emberé, miként az isteneszme és a végtelen fogalma.” Az itáliai gondolkodó írásában azt is érzékeltette, hogy a „köszönöm, nem dohányzom” megjegyzés milyen durva visszautasításként hat a kínáló lelkére, és végül arra a következtetésre jutott: a nemdohányzók fokozatos, szeretetteljes átnevelése a megoldás.