október 27., hétfő

Szabina névnap

10°
+12
+9
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Álláspont

1 órája

Szabályozott füst, avagy a dohányosok szívhatnak

Címkék#nikotinpárna#levegő#dohányzás#dohánytermék#jegyzet

Kezdem megsajnálni azokat, akiknek napi igényük a nikotinos füstfelhő. Brüsszelből érkező hír szerint a dohányzás szabályozás új fordulatot vesz. Pedig egy író szerint rágyújtani a legnemesebb élvezet.

Szeri Árpád

Bevallom, én lassan kezdem megsajnálni a dohányosokat. Azért persze nem nagyon, csak kicsit, de az épp elég. Ez a szívbe markoló érzés akkor fogott el, miután olvastam a friss hírt, hogy Brüsszel – na tessék! – a dohányzás szabályozás jegyében „az ártalomcsökkentő alternatívákat, mint a nikotinpárna vagy a hevített dohánytermék, a hagyományos cigarettával egyenértékűként kezelné.”

Dohányzás szabályozás
A dohányzás szabályozás új irányelvei várhatóan hamarosan hozzánk is beszüremkednek 
Forrás:  Shutterstock

Dohányzás szabályozás, múlt, jelen, jövő

Rájár tehát a rúd a nikotinfüggőkre, de ha most még nem is, a jövő nem sok jót ígér számukra. Pedig már egy híres olasz író is kimutatta penge éles logikával, hogy a legnemesebb élvezet bizony nem más, mint a dohányzás! Mert ez a cselekedet „nem származván semmilyen állati szükségletből, csakis az emberé, miként az isteneszme és a végtelen fogalma.” Az itáliai gondolkodó írásában azt is érzékeltette, hogy a „köszönöm, nem dohányzom” megjegyzés milyen durva visszautasításként hat a kínáló lelkére, és végül arra a következtetésre jutott: a nemdohányzók fokozatos, szeretetteljes átnevelése a megoldás.

Ám legyen. Hiszen személyes élményként is mindig mélyen megérint, amikor reggelente a munkahelyem előtti kis téren, a zöldellő, árnyas lombok alatt a kristálytiszta levegőn cigarettázó közösség átszellemült lényét látom a füstködön keresztül.  Ilyenkor átvillan bennem: milyen hasznos is az erős akarat, az önfegyelem, a rendíthetetlen szilárdság. Mert ezen tulajdonságok révén akár szenvedélyes dohányos is válhatna belőlem, a javíthatatlan nemdohányzóból.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu