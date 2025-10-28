54 perce
Most már tényleg megújulhat a dombóvári kórház – milliárdos fejlesztés jön
Fontos egészségügyi fejlesztés előtt áll Tolna vármegye egyik meghatározó intézménye, a Dombóvári Szent Lukács Kórház.2027-re megvalósulhat a teljes fejlesztés. Csibi Krisztina, a térség országgyűlési képviselője a Parlamentben kérdezte a kormányt a Dombóvári Kórházfejlesztés következő szakaszának ütemezéséről, melyre biztató válasz érkezett Nagy Bálint államtitkártól.
A Dombóvári Szent Lukács Kórház nem csupán Dombóvár város lakosságát szolgálja ki, hanem kiterjedt ellátási területtel rendelkezik. A kórház jelenleg 11 osztállyal működik, a 12. osztály – egy 80 ágyas mozgásszervi rehabilitációs részleg – Gunarasban található. A kórház épületállománya korszerűsítésre szorul, ezért az elmúlt időszakban megkezdődtek a fejlesztések. A Dombóvári kórházfejlesztési projekt célja nem csak az infrastruktúra modernizálása, hanem a járóbeteg-szakellátás bővítése és korszerűsítése is. Azonban a kivitelezés korábban számos nehézségbe ütközött: az építőipari infláció, valamint a korábban kiválasztott kivitelező hozzáállása is hátráltatta a munkálatok előrehaladását. Most azonban megvalósulhat a teljes fejlesztés.
Már megvan a pénz az első ütemre
Csibi Krisztina felszólalásában arról számolt be, hogy a kormány egy közelmúltban kiadott határozata értelmében 266 millió forint már rendelkezésre áll az első ütem megvalósítására. Mint elmondta, az összeget a projekt újraindítására és az elmaradt munkálatok pótlására fordítják. A képviselő kérdése arra vonatkozott, mikor indulhat a második ütem, és mikor válik hozzáférhetővé a befejezéshez szükséges 1,5 milliárd forintos forrás.
Másfél milliárdos támogatás érkezik a dombóvári szakrendelő befejezésére
Dombóvári kórházfejlesztés: 2027-re megvalósulhat a teljes rekonstrukció
A kérdésre válaszolva Nagy Bálint, az Építési és Közlekedési Minisztérium közlekedésért felelős államtitkára megerősítette, hogy a kormány számára kiemelt cél a vidéki központok megerősítése – és ezen belül a dombóvári kórház fejlesztése is stratégiai fontosságú.
Az államtitkár elmondása szerint az első ütem kivitelezési szerződését 2025 decemberében írják alá, a befejezés pedig 2026 márciusára várható.
A második ütem esetében jelenleg zajlik az együttműködési megállapodás aláírása a minisztérium és a kórház között. A közbeszerzési eljárás lefolytatására 2025 novembere és 2026 márciusa között kerülhet sor. Ezt követően indulhat a kivitelezés, melynek végeztével – a tervek szerint – 2027 szeptemberében már át is adhatják a teljesen megújult intézményt.
A pénz hiányzott, az építők leléptek – most mégis befejezik a kórházatKiemelkedően fontos a Szent-Lukács Kórház járóbeteg ellátó részlege.
A térség nyertese lehet a fejlesztésnek
A fejlesztés megvalósulása nem csupán Dombóvár, hanem az egész térség egészségügyi ellátásának színvonalát jelentősen növeli. Egy modern, jól felszerelt, korszerű tömbkórház nemcsak a betegek komfortérzetét javítja, hanem a szakszemélyzet munkakörülményeit is – ami hosszú távon hozzájárulhat az orvos- és szakdolgozói utánpótlás megtartásához is. Pintér Szilárd, Dombóvár polgármestere azt mondta, az a csalódottság, amely az első ütem elmaradását övezte, már a múlté.
Örömteli, hogy eljutottunk oda, hogy konkrét mérföldkövei vannak a felújítás menetének.
– mondta Dombóvár polgármestere. – Megnyugtató, hogy ugyanzokat mondatokat hallottam vissza államtitkár úrtól, mint amelyeket annak idején a Lázárinfón miniszter úr is bejelentett – tette hozzá a város vezetője.