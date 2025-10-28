Most már tényleg megújulhat a dombóvári kórház – milliárdos fejlesztés jön

A Dombóvári Szent Lukács Kórház nem csupán Dombóvár város lakosságát szolgálja ki, hanem kiterjedt ellátási területtel rendelkezik. A kórház jelenleg 11 osztállyal működik, a 12. osztály – egy 80 ágyas mozgásszervi rehabilitációs részleg – Gunarasban található. A kórház épületállománya korszerűsítésre szorul, ezért az elmúlt időszakban megkezdődtek a fejlesztések. A Dombóvári kórházfejlesztési projekt célja nem csak az infrastruktúra modernizálása, hanem a járóbeteg-szakellátás bővítése és korszerűsítése is. Azonban a kivitelezés korábban számos nehézségbe ütközött: az építőipari infláció, valamint a korábban kiválasztott kivitelező hozzáállása is hátráltatta a munkálatok előrehaladását. Most azonban megvalósulhat a teljes fejlesztés.

Dombóvári kórházfejlesztés – 2027-re befejeződhetnek a munkák. Fotó: Mártonfai Dénes

Már megvan a pénz az első ütemre

Csibi Krisztina felszólalásában arról számolt be, hogy a kormány egy közelmúltban kiadott határozata értelmében 266 millió forint már rendelkezésre áll az első ütem megvalósítására. Mint elmondta, az összeget a projekt újraindítására és az elmaradt munkálatok pótlására fordítják. A képviselő kérdése arra vonatkozott, mikor indulhat a második ütem, és mikor válik hozzáférhetővé a befejezéshez szükséges 1,5 milliárd forintos forrás.