Így még senki nem beszélt a drogról – megrázó képekkel figyelmeztettek a kábítószer veszélyeire (képgalériával)

Pótszékeket kellett bevinni az MCC szekszárdi képzési központjának előadótermébe csütörtökön délután, annyi érdeklődőt vonzott a program. A drogról és a droghasználat beláthatatlan következményeiről beszélt a szakember, dr. Haller József, az MCC Neurobiológiai Műhelyének vezetője, a Drogkutató Intézet igazgatója.

Dr. Haller József a droghasználat veszélyeiről beszélt

Fotó: Kiss Albert

A droghasználat egy életre nyomot hagy

Az előadás címe így szólt: Drogok – látszólag mit adnak és mi mindent vesznek el. Ugyanis több évszázad óta hiszik, vallják sokan, szerencsére egyre kevesebben, hogy a drog segít. 1800-tól az 1900-as évek elejéig száz éve volt a drog hívőinek arra, hogy ezt bebizonyítsák. Az orvosok sokat vártak tőlük. Freud is ajánlgatta neves orvos barátainak, hogy próbálják ki a kokaint, mert rendkívüli hatása van, mindent meg fog gyógyítani.

Reménnyel indult a történet, de a tizenkilencedik század folyamán lassan bebizonyosodott, a sok pozitív várakozást hamis reményekre alapozták, mert a drog nem megmenti az emberiséget, hanem elpusztítja.

Fotó: Kiss Albert

Az első drogellenes törvény 1937-ben született az Egyesült Államokban. Ez is nagyon enyhe korlátozó intézkedés volt, mindössze különadóval sújtották a marihuána forgalmazását. Ezt követően, a növekvő gondok miatt 1961-ben az ENSZ egy határozatot fogadott el, felsorolva azokat a drogokat, amelyeket

veszélyesnek ítélt, és amelyekről azt javasolta a tagállamoknak, hogy létrehozását és forgalmazását korlátozza.

Akkor azt hitték, ez a drogkultúra végét jelenti. Ám a kilencvenes évek elején Amerika nyugati partvidékén úgy gondolták egyesek, hogy a marihuánát ki kell venni ebből a listáról, mert szerintük gyógyít, és nem veszélyesebb, mint az alkohol. Bár addig is, és azután sokszor kiderült, hogy sokkal veszélyesebb, ez a mozgalom mégis lendületet vett, és az Egyesült Államok tagállamainak több mint felében rekreációs célra fogyasztható lett a marihuána, majd egyik másik európai államban is megengedték forgalmazását, sőt, a liberalizálást elkezdték kiterjeszteni a többi drogra is. Valójában ezzel a társadalom visszazuhant a 19. század elejére, mikor Európát elérték a drogok, és most újra meg kell tanulni, hogy ez rossz.