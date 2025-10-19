Itt tényleg minden van, ami él és mozog! – Óriási tömeg lepte el a dunaföldvári vásárt (galéria)

A gyerekek azonnal beleszerettek a nyulakba és egy sárgán ragyogó kanáriba, én pedig egy előnevelt páva csirkét néztem ki magamnak. Mert ugye, egy díszmadár még sosem ártott a család reputációjának. És akkor még nem beszéltünk a rábaközi lábtollas tyúkokról (700 forintért), a galambokról (3000-ért), meg a gyöngytyúkokról (5000-től) – szóval a „csak nézelődünk” projekt már ekkor veszélybe került.

A vásár ezer arca között fel-felbukkantak halak, nyulak, papagájok és süldő malacok.

A nap egyik legvidámabb jelenete az volt számomra, amikor négy férfi egy kacsát próbált elkapni az autók között, az persze bebújt egy gépkocsi alá és ott várta nyugodtan, hátha megunják a fiúk a fogócskát. Nevetve figyeltük az eseményeket, míg végre a kacsa megadta magát, a közönség tapsolt. Egy pillanatra, mintha egy Kusturica-film háttérjelenetébe csöppentünk volna.

Fotó: Makovics Kornel

Az állatokon túl a vásár maga is egy külön világ

Bőrövek, táskák, csatok, munkaruhák, konyhai eszközök, faragványok, régi órák, edények, kések, virágok, vesszők, rattanbútorok, kézműves holmik – lehetetlen mindent felsorolni, portékák garmadája várta a vásározókat. Ott volt például Bartókné Koller Rozália Lajosmizséről, aki gyönyörű kékfestő szoknyáival, népviseletes férfi, női ruháival és díszes ingecskéivel hozta el a hagyományt a forgatagba.