31 perce
Itt tényleg minden van, ami él és mozog! – Óriási tömeg lepte el a dunaföldvári vásárt (galéria)
Van az a mondás, hogy ami nincs fenn a Facebookon, az meg sem történt. Na, ezt bátran át lehetne írni a dunaföldvári vásárra: ami itt nem kapható, az egyszerűen nem létezik.
Ha nincs róla Facebook-poszt, meg sem történt – tartja a mondás. Nos, a dunaföldvári vásár esetében bátran kijelenthetjük: ami itt nem kapható, az valószínűleg nem is létezik. A dunaföldvári állat- és kirakodóvásár ugyanis nemcsak Tolna vármegyében, hanem országosan is igazi legendának számít. Mi is felkerekedtünk Szekszárdról, hogy megnézzük, miért ekkora a felhajtás. Hamar kiderül, a hírnév nem véletlen.
Ami nem kapható a dunaföldvári vásárban, az egész egyszerűen nem létezik
A dunaföldvári vásár vasárnap reggel ötkor már javában dübörgött, mi viszont egy kicsit későn, fél 11 körül érkeztünk. A nagyobb lábasjószágokról így lemaradtunk, de bőven volt mit csodálni: tömnivaló kacsák 5000 forintért, jércék 2800-ért, és egy daliás gúnár 10 ezerért, ami bármely udvar fejedelme lehetett volna.
300 forint helyett 90? Ezért éri meg piacra járni! Bár a töpörtyűnek megkérik az árát (képgalériával)Ahhoz képest, hogy hónap közepe van, sokan látogattak ki a szekszárdi piacra.
A gyerekek azonnal beleszerettek a nyulakba és egy sárgán ragyogó kanáriba, én pedig egy előnevelt páva csirkét néztem ki magamnak. Mert ugye, egy díszmadár még sosem ártott a család reputációjának. És akkor még nem beszéltünk a rábaközi lábtollas tyúkokról (700 forintért), a galambokról (3000-ért), meg a gyöngytyúkokról (5000-től) – szóval a „csak nézelődünk” projekt már ekkor veszélybe került.
A vásár ezer arca között fel-felbukkantak halak, nyulak, papagájok és süldő malacok.
A nap egyik legvidámabb jelenete az volt számomra, amikor négy férfi egy kacsát próbált elkapni az autók között, az persze bebújt egy gépkocsi alá és ott várta nyugodtan, hátha megunják a fiúk a fogócskát. Nevetve figyeltük az eseményeket, míg végre a kacsa megadta magát, a közönség tapsolt. Egy pillanatra, mintha egy Kusturica-film háttérjelenetébe csöppentünk volna.
Az állatokon túl a vásár maga is egy külön világ
Bőrövek, táskák, csatok, munkaruhák, konyhai eszközök, faragványok, régi órák, edények, kések, virágok, vesszők, rattanbútorok, kézműves holmik – lehetetlen mindent felsorolni, portékák garmadája várta a vásározókat. Ott volt például Bartókné Koller Rozália Lajosmizséről, aki gyönyörű kékfestő szoknyáival, népviseletes férfi, női ruháival és díszes ingecskéivel hozta el a hagyományt a forgatagba.
Rekordok dőltek a Hóci piacon – hosszú sorokban kígyóztak a vásárlók Bogyiszlón (fotókkal)Sok vásárlót vonzott a legutóbbi Hóci piac, amely a jól bevált standok mellett újdonságokat is tartogatott.
Persze nem csak nézelődni, enni is lehetett, sőt, kellett is. A lángos 800 forinttól indult, a sült kolbásznak 1100 forint volt 10 dekája, a kürtőskalács pedig már akciósan 11 óra körül, 2500 forintba került két darab (de tényleg hatalmas adag).
Ez a vásár él és virágzik, hat megyéből érkeznek az árusok, tízezres tömeg hömpölyög végig rajta, és még mindig igazi piaci élmény, ahol az alku nem múltidő, hanem művészet.
Ahogy sétáltunk kifelé, már pakoltak az árusok. Egy férfi épp birkabőr kabátot vett 10 ezer forintért, az árus itt is már pakolt össze, miközben nagyvonakúan odvetette: „Tudja mit, odaadom 10 ezerért. Kell vagy nem kell?” – „Ennyiért már nem hagyom itt” – mondta a bácsi. Jó vásárt csinált.
Mi most csak listát készítettünk a következő hónapra, hiszen november 16-án jön a folytatás. Mi ott leszünk, az biztos.
Ilyen volt a dunaföldvári vásárFotók: Makovics Kornél