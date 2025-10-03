október 3., péntek

Városkép

9 perce

Egy ideje már balesetveszélyes volt a járda, amit végre felújítottak

A biztonság és a városkép szempontjából is indokolt volt már a járdaszakasz felújítása.

Révészné Hanol Erzsébet

Befejeződött a járdafelújítás Pakson, a Kishegyi úton, az Újtemplom és a Kisfaludy utcák közötti 105 méter hosszú szakaszon. A régi járdát elbontották, a helyére térkő került. A műszaki átadáson Mezősi Árpád, a választókörzet önkormányzati képviselője elmondta, hogy a munkát, amelyre nyolcmillió forintot fordított az önkormányzat, a határidőnél jóval előbb és kifogástalan minőségben végezte el a a pályázaton nyertes Krizolit Bt.

A felújított járdaszakasz Pakson, a Kishegyi úton
Fotó: Molnár Gyula

A nagy forgalmú, rossz állapotú járda rekonstrukciója balesetveszély miatt és városképi szempontból is indokolt volt – írta a TelePaks.

 

