Egy ideje már balesetveszélyes volt a járda, amit végre felújítottak
A biztonság és a városkép szempontjából is indokolt volt már a járdaszakasz felújítása.
Befejeződött a járdafelújítás Pakson, a Kishegyi úton, az Újtemplom és a Kisfaludy utcák közötti 105 méter hosszú szakaszon. A régi járdát elbontották, a helyére térkő került. A műszaki átadáson Mezősi Árpád, a választókörzet önkormányzati képviselője elmondta, hogy a munkát, amelyre nyolcmillió forintot fordított az önkormányzat, a határidőnél jóval előbb és kifogástalan minőségben végezte el a a pályázaton nyertes Krizolit Bt.
A nagy forgalmú, rossz állapotú járda rekonstrukciója balesetveszély miatt és városképi szempontból is indokolt volt – írta a TelePaks.
