Egyedülálló vagy? – Videón a sikeres udvarlás titka!

Párválasztás

Címkék#szarvas#dámszarvas#állatok

Kutny Gábor

A dám uraságok nászra hívják leendő párjukat. Akik nem ismerik, könnyen összekeverik a gímek bőgését és a dámok barcogását, pedig ha egymás után hallgatja az ember, rájöhet, hogy egészen más a két hang. De hallgatni mind a kettőt nagy élvezet. Alább a videóval – melyet a Gyulaj Erdészeti és Vadászati Zrt. osztott meg Facebook oldalán – ezt az élményt élhetjük át.

 

