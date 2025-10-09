Egyedülálló vagy? – Videón a sikeres udvarlás titka!

A dám uraságok nászra hívják leendő párjukat. Akik nem ismerik, könnyen összekeverik a gímek bőgését és a dámok barcogását, pedig ha egymás után hallgatja az ember, rájöhet, hogy egészen más a két hang. De hallgatni mind a kettőt nagy élvezet. Alább a videóval – melyet a Gyulaj Erdészeti és Vadászati Zrt. osztott meg Facebook oldalán – ezt az élményt élhetjük át.