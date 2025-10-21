El sem hiszed, mit terveznek Ozorán – karácsonyi csoda készül a piactéren!

Ünnepi hangulat költözik az ozorai piactérre 2025. december tizenkettedikén, hiszen karácsonyi ünnepségre várják a lakosokat. Az esemény megszervezésében az Ozorai Közös Önkormányzati Hivatal és Ozora Község Önkormányzata is aktívan részt vesz, és arra kérik a község lakóit, hogy lehetőségeikhez mérten járuljanak hozzá az ünnep fényéhez. A szervezők apró karácsonyi díszeket, karácsonyfadíszeket, gömböket és egyéb felajánlásokat gyűjtenek, hogy közösen varázsolják ünnepivé a piactér hangulatát. A díszeket gyűjtődobozokba lehet elhelyezni, amelyek megtalálhatók a községháza épületében, az óvodában, az iskolában, valamint a Magyar Máltai Szeretetszolgálatnál. Aki inkább pénzügyi támogatással segítené az ünnepség megvalósítását, annak felajánlását is szívesen fogadják a szervezők. További részletek itt és itt olvashatóak.

Fotó: Irina WS / Forrás: Shutterstock/illusztráció