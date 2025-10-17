El Camino? Ugyan már, mostantól az El Tamino lesz az új sláger!

„Az ötlet nem egy íróasztal mögül született, hanem hosszú lépések és mély felismerések útján. Az El Camino során megtapasztaltam, mit jelent lelassulni, figyelni befelé és észrevenni az apró csodákat. Ezt az életérzést szerettem volna itthon is megélhetővé tenni” – meséli Andok Zsuzsa. Az El Tamino az elnevezés az „El Camino Tamási és környéke” szavakból született célja, hogy összekösse a térség településeit, miközben közösséget is épít. A 230 kilométer hosszú útvonal 32 falun és városon halad keresztül, erdőkön, dombokon, völgyeken át – a természet csendjében, de mégis közel az emberekhez.

El Tamino kezdőpontja a Dám Látogatóközpont -egy túrautvonal a lelki békéért

Forrás: Facebook

A természet és a közösség útja

A projekt önkéntes kezdeményezésként indult, lelkes helyiek, természetkedvelők és túrázók közös munkájával. Ma már a Tamási Bringasport Egyesület vállalta magára az útvonal gondozását, fenntartását és jövőbeli fejlesztését. A cél nemcsak az, hogy a természet szerelmesei új útvonalat kapjanak, hanem hogy a térség települései is közelebb kerüljenek egymáshoz. Szeretnénk, ha az emberek kiszakadnának a rohanó hétköznapokból, és újra kapcsolódnának a természethez és önmagukhoz is – mondja Zsuzsa. Az útvonal szakaszokra bontva is bejárható, így a kezdők és a gyakorlott túrázók egyaránt megtalálhatják benne a kihívást és a kikapcsolódást. A Pári felé vezető, 6,5 kilométeres rész például csendes erdei úton halad, és a geodéziai toronynál csodálatos kilátás nyílik a vidékre – ez lehet az egyik kedvelt pihenőpont a jövőben.

El Tamino élménye - a lélek hazatalál

Az sokak számára spirituális zarándoklat, és ez a belső utazás az El Taminon is megjelenik. Ez az út megtanított arra, hogy az igazi cél nem a végpont, hanem maga az utazás. Ezt a szemléletet szeretném továbbadni itthon is– vallja Andok Zsuzsa. A túraútvonal nem klasszikus teljesítménytúra és nem is zarándokút – inkább egyfajta „arany középút”: a természetben való mozgás, a lelki feltöltődés és a közösségi élmény harmonikus egysége.

Új lendület a térség turizmusában

A szervezők remélik, hogy a kezdeményezés nemcsak a helyieknek ad új lehetőséget a kikapcsolódásra, hanem a tágabb régióból is idevonzza a természetkedvelőket. A túraútvonal ugyanis egyszerre kínál mozgást, elmélyülést és felfedezést – mindezt a Tolna megyei dombok és erdők szívében. Ha forradalmat nem is, de figyelmet mindenképp szeretnénk hozni a térségne” – mondja mosolyogva a kezdeményezés elindítója. Bízunk benne, hogy egyre többen találnak rá erre az útra és talán közben önmagukra is. Az El Tamino hivatalos átadóját szombaton Tamásiban tartják, ahol közös séta, beszélgetések és természetesen az első szakasz bejárása is várja az érdeklődőket.