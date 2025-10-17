október 17., péntek

Hedvig névnap

13°
+16
+5
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Átadják a túraútvonalat

1 órája

El Camino? Ugyan már, mostantól az El Tamino lesz az új sláger!

Címkék#természet#túraútvonal#élmény

A kezdeményezés Andok Zsuzsa, tamási turisztikai szakember nevéhez fűződik, akit az El Camino élménye inspirált arra, hogy a természetjárás és a lelki elmélyülés örömét saját környezetében is megteremtse. Az El Tamino a térséget átszelő új túraútvonal, amely 32 települést köt össze mintegy 230 kilométeren.

Kutny Gábor

„Az ötlet nem egy íróasztal mögül született, hanem hosszú lépések és mély felismerések útján. Az El Camino során megtapasztaltam, mit jelent lelassulni, figyelni befelé és észrevenni az apró csodákat. Ezt az életérzést szerettem volna itthon is megélhetővé tenni” – meséli Andok Zsuzsa. Az El Tamino az elnevezés az „El Camino Tamási és környéke” szavakból született célja, hogy összekösse a térség településeit, miközben közösséget is épít. A 230 kilométer hosszú útvonal 32 falun és városon halad keresztül, erdőkön, dombokon, völgyeken át – a természet csendjében, de mégis közel az emberekhez.

El Tamino túraút kezdete Tamásiban
El Tamino kezdőpontja a Dám Látogatóközpont -egy túrautvonal a lelki békéért
Forrás:  Facebook

A természet és a közösség útja

A projekt önkéntes kezdeményezésként indult, lelkes helyiek, természetkedvelők és túrázók közös munkájával. Ma már a Tamási Bringasport Egyesület vállalta magára az útvonal gondozását, fenntartását és jövőbeli fejlesztését. A cél nemcsak az, hogy a természet szerelmesei új útvonalat kapjanak, hanem hogy a térség települései is közelebb kerüljenek egymáshoz. Szeretnénk, ha az emberek kiszakadnának a rohanó hétköznapokból, és újra kapcsolódnának a természethez  és önmagukhoz is  – mondja Zsuzsa. Az útvonal szakaszokra bontva is bejárható, így a kezdők és a gyakorlott túrázók egyaránt megtalálhatják benne a kihívást és a kikapcsolódást. A Pári felé vezető, 6,5 kilométeres rész például csendes erdei úton halad, és a geodéziai toronynál csodálatos kilátás nyílik a vidékre – ez lehet az egyik kedvelt pihenőpont a jövőben.

El Tamino élménye - a lélek hazatalál

Az  sokak számára spirituális zarándoklat, és ez a belső utazás az  El Taminon is megjelenik.  Ez az út megtanított arra, hogy az igazi cél nem a végpont, hanem maga az utazás. Ezt a szemléletet szeretném továbbadni itthon is– vallja Andok Zsuzsa. A túraútvonal nem klasszikus teljesítménytúra és nem is zarándokút – inkább egyfajta „arany középút”: a természetben való mozgás, a lelki feltöltődés és a közösségi élmény harmonikus egysége.

Új lendület a térség turizmusában

A szervezők remélik, hogy a kezdeményezés nemcsak a helyieknek ad új lehetőséget a kikapcsolódásra, hanem a tágabb régióból is idevonzza a természetkedvelőket. A túraútvonal ugyanis egyszerre kínál mozgást, elmélyülést és felfedezést – mindezt a Tolna megyei dombok és erdők szívében. Ha forradalmat nem is, de figyelmet mindenképp szeretnénk hozni a térségne” – mondja mosolyogva a kezdeményezés elindítója. Bízunk benne, hogy egyre többen találnak rá erre az útra  és talán közben önmagukra is. Az El Tamino hivatalos átadóját szombaton Tamásiban tartják, ahol közös séta, beszélgetések és természetesen az első szakasz bejárása is várja az érdeklődőket.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu