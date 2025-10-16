Végre! Szigorú szabályozásokkal tesznek rendet a rolleresek és autósok között

Totalcar egyik olvasója számolt be arról, hogy öt éve húzódó jogi procedúrába keveredett, miután 2020 nyarán ittasan vezetett elektromos rollert.

A rendőrök szinte rögtön megállították, megszondáztatták, megállapították, hogy ittas. A férfi azt hitte, hogy az elektromos roller nem számít gépi meghajtású járműnek, így alkoholfogyasztás után is legálisan lehet használni. Első és másodfokon is megúszta a büntetést, de aztán az ügyészség felülvizsgálatot kért.

A jövő évtől érvényes hazai szabályozás szerint az elektromos rollereket két kategóriába sorolják majd.

Az elektromos rollerek helyzete jelenleg nem szabályozott

Jelenleg gyakorlatilag semmilyen szabály nem vonatkozik rájuk az elektronikus rollerekre, - maximum a nagyobb teljesítményűekre (pl.: biztosítás) – utat nyit olyanoknak is a használatához, akik nem feltétlen közlekednek megfelelően ezekkel az egyébként rendkívül praktikus és költséghatékony közlekedési eszközökkel.

– Az is baj, hogy a járművezetők többsége nincs felkészülve az elektromos rollerekre, igaz ennek az is az oka, hogy a rolleresek nem túl szabálykövetőek, sem az autókra, sem a gyalogosokra nem nagyon figyelnek. Nincs rajtuk egyedi azonosító (rendszám), így még panaszt sem lehet tenni ellenük. Hasonlóan „működnek” mint a segédmotorosok. Az elektromos rollerek elképesztő teljesítményre képesek, állandóan fejlesztik ezeket, láttam olyan videót, melyben a német autópályán 120 kilométeres sebességgel ment a rolleres. Részletes szabályozás kellene, minél előbb velük kapcsolatban - mondta Kardos Zoltán szekszárdi autóvezető oktató.

Lehet-e ittasan e-rollerezni?

Az elektromos roller gépi meghajtású járműnek számít és gépi meghajtású járművek vezetését a jelenlegi szabályozás tiltja, tehát zéró tolerancia van.

Ez azt jelenti, hogy egy kortyot sem szabad inni a vezetése előtt ugyan úgy, mint bármely más járműnél.

– Ha valaki mégis megteszi, és kiderül, hogy ittas, nagyon minimális értéknél közigazgatási bírság jár érte (százezer forint feletti összeg), ha viszont magasabb az érték, akkor bűncselekménynek számít, ami több száz ezer forintos bírság, vagy akár szabadságvesztés is lehet a következménye. Abban az esetben, ha valaki ittasan vezet elektromos rollert és van jogosítványa, akkor azt el is veszítheti, eltilthatják hosszabb-rövidebb időre.