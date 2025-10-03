Elhunyt a város egyik legidősebb lakója

Életének 102. évében, 2025. szeptember 30-án elhunyt Korvin János, a Magyar Pünkösdi Egyház Paksi Gyülekezetének alapító tagja és nyugalmazott lelkipásztora, Paks város egyik legidősebb polgára. A közösséget még apja, Korvin Henrik szabómester hozta létre 1944-ben egy házi imacsoportból, majd fia 1953-ban vette át a vezetőposztot egészen 1991-ig. Folytatta apja polgári mesterségét is, ballagási és vőlegényöltönyök százait készítette, sőt abban szintén követte őt, hogy neki is hét gyermeke született.

Élete 102. évében elhunyt Korvin János, Paks egyik legidősebb polgára (archív)

Fotó: Babai István (archív)

A városvezetés 2024 tavaszán köszöntötte őt századik születésnapján. Gazdag életútjáról akkor bővebben is beszámoltunk. Búcsúztatása 2025. október 11-én, szombaton 13.00 órakor lesz a paksi református temetőben a Magyar Pünkösdi Egyház szertartása szerint.