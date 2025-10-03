1 órája
Elhunyt a város egyik legidősebb lakója
A város megbecsült polgára, a Magyar Pünkösdi Egyház Paksi Gyülekezetének alapító tagja és nyugalmazott lelkipásztora volt Korvin János, akit népes családja gyászol.
Életének 102. évében, 2025. szeptember 30-án elhunyt Korvin János, a Magyar Pünkösdi Egyház Paksi Gyülekezetének alapító tagja és nyugalmazott lelkipásztora, Paks város egyik legidősebb polgára. A közösséget még apja, Korvin Henrik szabómester hozta létre 1944-ben egy házi imacsoportból, majd fia 1953-ban vette át a vezetőposztot egészen 1991-ig. Folytatta apja polgári mesterségét is, ballagási és vőlegényöltönyök százait készítette, sőt abban szintén követte őt, hogy neki is hét gyermeke született.
A városvezetés 2024 tavaszán köszöntötte őt századik születésnapján. Gazdag életútjáról akkor bővebben is beszámoltunk. Búcsúztatása 2025. október 11-én, szombaton 13.00 órakor lesz a paksi református temetőben a Magyar Pünkösdi Egyház szertartása szerint.