Elindult a Békemenet, rengeteg Tolna vármegyei vesz részt rajta (képgaléria)
Megérkeztek, és a tömeggel együtt vonulnak a Tolna vármegyeiek is a Békemenetben. Horváth István, a szekszárdi térség országgyűlési képviselője minden egyes mozzanatot megörökít, és meg is osztja ezeket a Facebookon.
Elindult a Békemenet, rengeteg Tolna vármegyei vesz részt rajtaFotók: Finta Viktor
Délelőtt még részt vett a szekszárdi megemlékezésen, amelyet az 1956-os forradalom kitörésének évfordulója alkalmából rendeztek, akárcsak Berlinger Attila polgármester, majd Budapest felé vették az irányt, és csatlakoztak azokhoz, akik korábban útnak indultak.
Süli János, a paksi és tamási térség országgyűlési képviselője posztjában a következőket írta megérkezésükkor: Hamarosan indul a menet. Európa lelke a magyarok menete! Egész Európa ránk figyel!
Csibi Krisztina szintén bejelentkezett a Békemenet indulása előtt: