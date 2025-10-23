Elindult a Békemenet, rengeteg Tolna vármegyei vesz részt rajta (képgaléria)

Délelőtt még részt vett a szekszárdi megemlékezésen, amelyet az 1956-os forradalom kitörésének évfordulója alkalmából rendeztek, akárcsak Berlinger Attila polgármester, majd Budapest felé vették az irányt, és csatlakoztak azokhoz, akik korábban útnak indultak.

Horváth István és Berlineg Attila a Békemeneten

Forrás: Facebook

Süli János, a paksi és tamási térség országgyűlési képviselője posztjában a következőket írta megérkezésükkor: Hamarosan indul a menet. Európa lelke a magyarok menete! Egész Európa ránk figyel!

Csibi Krisztina szintén bejelentkezett a Békemenet indulása előtt: