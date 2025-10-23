október 23., csütörtök

Gyöngyi névnap

23°
+17
+11
Megérkeztek

29 perce

Elindult a Békemenet, rengeteg Tolna vármegyei vesz részt rajta (képgaléria)

Teol.hu

Megérkeztek, és a tömeggel együtt vonulnak a Tolna vármegyeiek is a Békemenetben. Horváth István, a szekszárdi térség országgyűlési képviselője minden egyes mozzanatot megörökít, és meg is osztja ezeket a Facebookon.

Elindult a Békemenet, rengeteg Tolna vármegyei vesz részt rajta

Fotók: Finta Viktor

Délelőtt még részt vett a szekszárdi megemlékezésen, amelyet az 1956-os forradalom kitörésének évfordulója alkalmából rendeztek, akárcsak Berlinger Attila polgármester, majd Budapest felé vették az irányt, és csatlakoztak azokhoz, akik korábban útnak indultak.

Horváth István és Berlineg Attila a Békemeneten
Forrás:  Facebook

 

Süli János, a paksi és tamási térség országgyűlési képviselője posztjában a következőket írta megérkezésükkor: Hamarosan indul a menet. Európa lelke a magyarok menete! Egész Európa ránk figyel!

Csibi Krisztina szintén bejelentkezett a Békemenet indulása előtt:

 

A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
