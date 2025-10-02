október 2., csütörtök

Petra névnap

13°
+16
+5
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Közel hetven kiállító

30 perce

Itt lesz termelői élménypiac vasárnap Szekszárdon

Címkék#piac tér#termelői piac#élmény

A nagy meleg elmúltával folytatják a hagyományt a szervezők, a Dunamenti Polgári Egyesület tagjai. Vasárnap őszi termelői élménypiac lesz Szekszárdon.

Mauthner Ilona

A régiek mellett, újabb termelőket, kézműveseket ismerhetnek meg a vásárlók és érdeklődők. Október 5-én, vasárnap őszi termelői élménypiac lesz Szekszárdon. 

élménypiac lesz Szekszárdon
Élménypiac lesz vasárnap Szekszárdon, közel 70 kiállító várja az érdeklődőket reggel 9 órától a Piac téren, a belvárosban
Forrás: Makovics  Kornél /Tolnai  Népújság

Androvics Kovács Zsuzsa, az élménypiac szervezője elmondta, közel 70 termelő jelezte, hogy jön vasárnap a termékeivel. Így most is vásárolhatnak az érdeklődők – többek között – házi sajtot, mézes termékeket, chilis készítményeket, lekvárokat, szörpöket, házi pékárut, gyöngyékszereket, textiltermékeket, mikro zöldségeket, füstölt árut, kolbászt, sonkát, gyümölcsöt és még sorolhatnánk.

A régi kiállítók mellett új termelők is bemutatkoznak majd Szekszárdon, a belvárosban, a Piac téren.

Ők azok, akik szívvel-lélekkel készítik portékáikat, legyen szó illatokról, ízekről, színekről vagy formákról. Egyedi termékek, valódi emberek – ezért szeretjük a kézműves piacot. 

Várnak mindenkit vasárnap. Nézzenek körül, beszélgessenek az árusokkal, és támogassák a helyi termelőket!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu