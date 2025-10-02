Itt lesz termelői élménypiac vasárnap Szekszárdon

A régiek mellett, újabb termelőket, kézműveseket ismerhetnek meg a vásárlók és érdeklődők. Október 5-én, vasárnap őszi termelői élménypiac lesz Szekszárdon.

Élménypiac lesz vasárnap Szekszárdon, közel 70 kiállító várja az érdeklődőket reggel 9 órától a Piac téren, a belvárosban

Forrás: Makovics Kornél /Tolnai Népújság

Androvics Kovács Zsuzsa, az élménypiac szervezője elmondta, közel 70 termelő jelezte, hogy jön vasárnap a termékeivel. Így most is vásárolhatnak az érdeklődők – többek között – házi sajtot, mézes termékeket, chilis készítményeket, lekvárokat, szörpöket, házi pékárut, gyöngyékszereket, textiltermékeket, mikro zöldségeket, füstölt árut, kolbászt, sonkát, gyümölcsöt és még sorolhatnánk.

A régi kiállítók mellett új termelők is bemutatkoznak majd Szekszárdon, a belvárosban, a Piac téren.

Ők azok, akik szívvel-lélekkel készítik portékáikat, legyen szó illatokról, ízekről, színekről vagy formákról. Egyedi termékek, valódi emberek – ezért szeretjük a kézműves piacot.

Várnak mindenkit vasárnap. Nézzenek körül, beszélgessenek az árusokkal, és támogassák a helyi termelőket!