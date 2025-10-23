október 23., csütörtök

Gyöngyi névnap

23°
+17
+11
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Idén is sokakat vonzott

58 perce

Bíró László tartott szentmisét az elszármazottak találkozóján

Címkék#Medina#Bíró László#elszármazottak talákozója#Bakó György

Közel kétszáz résztvevővel rendezték meg az idei elszármazottak találkozóját Medina-Szőlőhegyen, ahol szentmisét tartott Bíró László püspök.

Berg Sándor

Egy napra megduplázódott a kilencven lelket számláló Medina-Szőlőhegyen tartózkodók száma, október harmadik hetének utolsó napján tartották ugyanis az elszármazottak találkozója eseményt. Az időpont állandó és szimbolikus, hiszen az iskola-templom védőszentje Szent Teréz, az ő tiszteletére a névnapjához legközelebb eső vasárnap rendezik minden évben a rendezvényt.

elszármazottak találkozója medina-szőlőhegy bíró lászló püspök bakó györgy
Bíró László püspök tartott szentmisét az elszármazottak találkozója során Medina-Szőlőhegyen
Forrás: A szerző felvétele

– Régebben nagy búcsúkat tartottak Szőlőhegyen, ez azonban a feledés homályába veszett. Nem csak ez, néhány évtizede az itt lakók erős közösséget alkottak, ahol tudták, ott segítették egymást. Mára azonban, miután sem oktatás, sem munkahely nincsen a településen, az ingázás elveszi az emberek idejét az összejövetelektől – fogalmazott portálunknak Bakó György, az elszármazottak találkozójának főszervezője, aki a mai napig medina-szőlőhegyi lakosnak mondhatja magát.

Iskolából lett kápolna

Az 1932-ben iskolának épült, majd 1948-ban szentéllyel kibővített épületben Bakó György szüleinek esküvőjét tartották először. Idén Dombai Szilvia tartott szívszaggató köszöntőt, de fellépett Tábori Emese és Siklósi Krisztián is. Az eseményen szentmisét tartott a szekszárdi születésű Bíró László püspök, akinek személy szerint is van helyi kötődése: gyerekkorában rendszeresen nyaralt Bakó Györgyék szomszédságában lakó nagynénjénél.

A szervezők vadpörkölttel és babgulyással vendégelték meg a látogatókat
Forrás: A szerző felvétele

– A püspök úr minden évben megtisztel bennünket a jelenlétével, nekem pedig kötelességem, hogy ne legyen üres a kápolna – folytatta Bakó György, aki mellett Lang Katalin polgármester asszony, valamint fia, Norbert és a Szendi, Tóth és Topánka család járult hozzá a találkozó sikeréhez. – A mise nem a megszokott módon zajlik, minden évben más mond beszédet, megemlékezve őseinkről, köszönetet mondva szüleinknek, amit a templomért és a közösségért tettek, mert múlt nélkül nincs jelen, jelen nélkül nincsen jövő.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu