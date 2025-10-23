Bíró László tartott szentmisét az elszármazottak találkozóján

Egy napra megduplázódott a kilencven lelket számláló Medina-Szőlőhegyen tartózkodók száma, október harmadik hetének utolsó napján tartották ugyanis az elszármazottak találkozója eseményt. Az időpont állandó és szimbolikus, hiszen az iskola-templom védőszentje Szent Teréz, az ő tiszteletére a névnapjához legközelebb eső vasárnap rendezik minden évben a rendezvényt.

Bíró László püspök tartott szentmisét az elszármazottak találkozója során Medina-Szőlőhegyen

Forrás: A szerző felvétele

– Régebben nagy búcsúkat tartottak Szőlőhegyen, ez azonban a feledés homályába veszett. Nem csak ez, néhány évtizede az itt lakók erős közösséget alkottak, ahol tudták, ott segítették egymást. Mára azonban, miután sem oktatás, sem munkahely nincsen a településen, az ingázás elveszi az emberek idejét az összejövetelektől – fogalmazott portálunknak Bakó György, az elszármazottak találkozójának főszervezője, aki a mai napig medina-szőlőhegyi lakosnak mondhatja magát.

Iskolából lett kápolna

Az 1932-ben iskolának épült, majd 1948-ban szentéllyel kibővített épületben Bakó György szüleinek esküvőjét tartották először. Idén Dombai Szilvia tartott szívszaggató köszöntőt, de fellépett Tábori Emese és Siklósi Krisztián is. Az eseményen szentmisét tartott a szekszárdi születésű Bíró László püspök, akinek személy szerint is van helyi kötődése: gyerekkorában rendszeresen nyaralt Bakó Györgyék szomszédságában lakó nagynénjénél.

A szervezők vadpörkölttel és babgulyással vendégelték meg a látogatókat

Forrás: A szerző felvétele

– A püspök úr minden évben megtisztel bennünket a jelenlétével, nekem pedig kötelességem, hogy ne legyen üres a kápolna – folytatta Bakó György, aki mellett Lang Katalin polgármester asszony, valamint fia, Norbert és a Szendi, Tóth és Topánka család járult hozzá a találkozó sikeréhez. – A mise nem a megszokott módon zajlik, minden évben más mond beszédet, megemlékezve őseinkről, köszönetet mondva szüleinknek, amit a templomért és a közösségért tettek, mert múlt nélkül nincs jelen, jelen nélkül nincsen jövő.