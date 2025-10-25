október 25., szombat

BiankaBlanka névnap

12°
+14
+9
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Tamási

3 órája

Eltűnt a sírja, a szülőháza sem maradt meg, de a város nem felejti

Címkék#Torma István#Wosinsky Mór Múzeum#régészet

Tamási városa méltó módon rótta le tiszteletét a város szülöttje, Dr. Torma István, a magyar régészet egyik legjelentősebb, XX. századi alakja előtt. Október 23-án a Kultúrák Háza udvarán emléktábla avatással tisztelegtek a neves tudós előtt, és a városi ünnepi testületi ülésen posztumusz díszpolgári címet adományoztak neki. Az eseményen a szakma és a helyi közösség képviselői egyaránt felidézték az egykori régész kiemelkedő életművét, emberi példáját és városhoz való rendíthetetlen kötődését.

Kutny Gábor

A város szülötte, a magyar régészet kiemelkedő alakja előtt hajtottak fejet Tamásiban a Kultúrák Háza udvarán. A helytörténeti alapítvány, a múzeumi szakma és a város vezetése egyaránt méltatta életművét, amely országos jelentőségű, mégis erősen kötődik Tamásihoz és Tolna megyéhez. A város és a helytörténeti alapítvány közös elképzelését megvalósítva emléktábla avatással tisztelegtek a kutató előtt. 

Emléktábla avatás Ódor jános Gábor é sPorga Ferenc emléktáblát avat
Emléktábla avatás – Ódor János Gábor és Porga Ferenc  
Fotó: Kutny Gábor / Forrás: Mediaworks

Egy élet a múlt feltárásának szolgálatában

Mint azt Ódor János Gábor, a Wosinsky Mór Múzeum igazgatója az avatáson elmondta, Torma István neve egyet jelent azzal a tudományos alapossággal, amely a magyar régészeti térképezés és feltárás módszertanát megalapozta. A rézkor és bronzkor időszakát kutatta, számos ásatást vezetett az ország különböző pontjain, de mindig hű maradt Tolna megyéhez és Tamásihoz. Hozzátette, hogy Torma István nemcsak tudományos körökben volt elismert, hanem a helyi közösség aktív tagjaként is részt vett Tamási múltjának megőrzésében.

Emléktábla avatás Kultúrák Házánál

A Tamási Helytörténeti Alapítvány kezdeményezte, hogy a városban maradandó formában is emléket állítsanak a neves tudósnak. Kurdi Tibor, az alapítvány elnöke elmondta: az ötlet onnan indult, hogy Torma István szülőháza és sírhelye sem található már meg Tamásiban, így a városból fizikailag eltűnt minden személyes emlékhelye. – Szerettünk volna egy olyan közösségi helyet, ahol méltón emlékezhetünk rá. A város vezetésével egyeztetve valósítottuk meg az elképzelést, és nagy örömünkre szolgál, hogy ez most meg is valósulhatott – hangsúlyozta Kurdi Tibor.

A város régi adósságát törlesztette

Az ünnepi alkalom másik fontos momentuma az volt, hogy Tamási város képviselő-testülete posztumusz díszpolgári címet adományozott dr. Torma Istvánnak. Porga Ferenc polgármester beszédében úgy fogalmazott: „Ezzel a gesztussal a város régi adósságát törleszti. A polgármester kiemelte, hogy a régész munkássága a tudományos életben és a helyi közösségben egyaránt maradandó. Dr. Torma István életműve ma is irányt mutat: hogyan lehet a szakmai kiválóságot és a helyi elkötelezettséget összeegyeztetni.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu