Eltűnt a sírja, a szülőháza sem maradt meg, de a város nem felejti

A város szülötte, a magyar régészet kiemelkedő alakja előtt hajtottak fejet Tamásiban a Kultúrák Háza udvarán. A helytörténeti alapítvány, a múzeumi szakma és a város vezetése egyaránt méltatta életművét, amely országos jelentőségű, mégis erősen kötődik Tamásihoz és Tolna megyéhez. A város és a helytörténeti alapítvány közös elképzelését megvalósítva emléktábla avatással tisztelegtek a kutató előtt.

Emléktábla avatás – Ódor János Gábor és Porga Ferenc

Fotó: Kutny Gábor / Forrás: Mediaworks

Egy élet a múlt feltárásának szolgálatában

Mint azt Ódor János Gábor, a Wosinsky Mór Múzeum igazgatója az avatáson elmondta, Torma István neve egyet jelent azzal a tudományos alapossággal, amely a magyar régészeti térképezés és feltárás módszertanát megalapozta. A rézkor és bronzkor időszakát kutatta, számos ásatást vezetett az ország különböző pontjain, de mindig hű maradt Tolna megyéhez és Tamásihoz. Hozzátette, hogy Torma István nemcsak tudományos körökben volt elismert, hanem a helyi közösség aktív tagjaként is részt vett Tamási múltjának megőrzésében.

Emléktábla avatás Kultúrák Házánál

A Tamási Helytörténeti Alapítvány kezdeményezte, hogy a városban maradandó formában is emléket állítsanak a neves tudósnak. Kurdi Tibor, az alapítvány elnöke elmondta: az ötlet onnan indult, hogy Torma István szülőháza és sírhelye sem található már meg Tamásiban, így a városból fizikailag eltűnt minden személyes emlékhelye. – Szerettünk volna egy olyan közösségi helyet, ahol méltón emlékezhetünk rá. A város vezetésével egyeztetve valósítottuk meg az elképzelést, és nagy örömünkre szolgál, hogy ez most meg is valósulhatott – hangsúlyozta Kurdi Tibor.

A város régi adósságát törlesztette

Az ünnepi alkalom másik fontos momentuma az volt, hogy Tamási város képviselő-testülete posztumusz díszpolgári címet adományozott dr. Torma Istvánnak. Porga Ferenc polgármester beszédében úgy fogalmazott: „Ezzel a gesztussal a város régi adósságát törleszti. A polgármester kiemelte, hogy a régész munkássága a tudományos életben és a helyi közösségben egyaránt maradandó. Dr. Torma István életműve ma is irányt mutat: hogyan lehet a szakmai kiválóságot és a helyi elkötelezettséget összeegyeztetni.