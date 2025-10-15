28 perce
Jó hír a szekszárdi családoknak! Több pénz jut egy fontos fejlesztésre
Újabb fejlesztés valósulhat meg Szekszárdon: a város közgyűlése szerdai rendkívüli ülésén arról döntött, hogy több pénz jut a sokak által használt játszótér korszerűsítésére. A képviselő-testület egyhangúlag támogatta, hogy a strandfelújításból megmaradt 17 millió forint átkerüljön a játszótér projektjéhez, így annak teljes költségvetése 82 millió forintra emelkedik. Mutatjuk, mi újul meg az Energiapark játszótéren.
Az átcsoportosításra azért nyílt lehetőség, mert a Szekszárdi Családbarát Strand- és Élményfürdő üzemeltetését a közelmúltban átvette a magyar állam, így az oda tervezett további felújítási munkák már nem a várost terhelik. A felszabaduló 17 millió forint így az „Energiapark játszótér korszerűsítése” című projektet erősíti, a támogató pedig hivatalosan is jóváhagyta az átcsoportosítást.
Már zajlik az Energiapark előkészítése
A beruzással kapcsolatban Berlinger Attila polgármester a közgyűlést követően elmondta:
– A versenyképes járások programban az egyik projektünknél, a Strand és Élményfürdő felújításánál maradt egy 17 millió forintos forrás, mivel a strand átadásra került a Nemzeti Sportügynökségnek, így már nem a mi kezelésünkben van. Ezt a felszabaduló összeget most az Energiapark bővítésére tudjuk fordítani, amellyel a korábbi 65 millió forintos támogatás 82 millió forintra növekszik.
A polgármester hozzátette: – A városlakók már láthatják, hogy elindult a régi, elhasználódott betonos focipálya felújítása. A területet két részre osztjuk, így a pálya nemcsak focira, hanem kosárlabdára is alkalmas lesz, emellett egy kisebb KRESZ-pályát is kialakítunk a gyerekek számára.
A fejlesztés részeként új játszótéri elemek, útburkolati felfestések, jelzőtáblák, valamint köztéri illemhely is készül. Az aszfaltburkolatú sportpálya teljes megújítása is a projekt része, amelynek célja, hogy a park biztonságosabb, modernebb és sokoldalúbb legyen.
Berlinger Attila szerint a 17 millió forint átcsoportosításával egy régi szekszárdi igény teljesülhet:
– Nagyon reméljük, hogy a jelenlegi állapot alapján jövő tavaszra a legfontosabb elemek megvalósulhatnak. Érkezik ide egy nyilvános mosdó-vécé is, és igyekszünk mindent úgy kialakítani, hogy a létesítmény vandálbiztos legyen, és hosszú távon szolgálja a városlakókat.
Jön az újabb Versenyképes Járások Program
A fejlesztés a Versenyképes Járások Program része, amelynek keretében Szekszárd összesen 270 millió forint támogatást nyert el hat projekt megvalósítására. A programban szerepel a Babits Mihály Kulturális Központ energetikai fejlesztése, a Szüreti Napok rendezvény támogatása, valamint a PLACC Ifjúsági Tér kialakítása is.
Berlinger Attila elmondta, hogy a program újabb szakasza is hamarosan elindul, 500 millió forintos keretösszeggel, amelyből újabb városi és térségi fejlesztések valósulhatnak meg a következő években.
A mostani döntéssel tehát egy megmaradt forrás hasznosul újra a város javára: a strand helyett az Energia Játszópark kap fejlesztést, amely 2026 tavaszára a családok és a fiatalok egyik legmodernebb, legvonzóbb találkozóhelyévé válhat Szekszárdon.