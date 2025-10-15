Jó hír a szekszárdi családoknak! Több pénz jut egy fontos fejlesztésre

Az átcsoportosításra azért nyílt lehetőség, mert a Szekszárdi Családbarát Strand- és Élményfürdő üzemeltetését a közelmúltban átvette a magyar állam, így az oda tervezett további felújítási munkák már nem a várost terhelik. A felszabaduló 17 millió forint így az „Energiapark játszótér korszerűsítése” című projektet erősíti, a támogató pedig hivatalosan is jóváhagyta az átcsoportosítást.

A közgyűlés tagjai szerdán döntöttek arról, hogy plusz forrást kap az Energiapark játszótér felújítása

Fotó: Bencze Péter

Már zajlik az Energiapark előkészítése

A beruzással kapcsolatban Berlinger Attila polgármester a közgyűlést követően elmondta:

– A versenyképes járások programban az egyik projektünknél, a Strand és Élményfürdő felújításánál maradt egy 17 millió forintos forrás, mivel a strand átadásra került a Nemzeti Sportügynökségnek, így már nem a mi kezelésünkben van. Ezt a felszabaduló összeget most az Energiapark bővítésére tudjuk fordítani, amellyel a korábbi 65 millió forintos támogatás 82 millió forintra növekszik.

A polgármester hozzátette: – A városlakók már láthatják, hogy elindult a régi, elhasználódott betonos focipálya felújítása. A területet két részre osztjuk, így a pálya nemcsak focira, hanem kosárlabdára is alkalmas lesz, emellett egy kisebb KRESZ-pályát is kialakítunk a gyerekek számára.

A fejlesztés részeként új játszótéri elemek, útburkolati felfestések, jelzőtáblák, valamint köztéri illemhely is készül. Az aszfaltburkolatú sportpálya teljes megújítása is a projekt része, amelynek célja, hogy a park biztonságosabb, modernebb és sokoldalúbb legyen.

Berlinger Attila szerint a 17 millió forint átcsoportosításával egy régi szekszárdi igény teljesülhet:

– Nagyon reméljük, hogy a jelenlegi állapot alapján jövő tavaszra a legfontosabb elemek megvalósulhatnak. Érkezik ide egy nyilvános mosdó-vécé is, és igyekszünk mindent úgy kialakítani, hogy a létesítmény vandálbiztos legyen, és hosszú távon szolgálja a városlakókat.

Jön az újabb Versenyképes Járások Program

A fejlesztés a Versenyképes Járások Program része, amelynek keretében Szekszárd összesen 270 millió forint támogatást nyert el hat projekt megvalósítására. A programban szerepel a Babits Mihály Kulturális Központ energetikai fejlesztése, a Szüreti Napok rendezvény támogatása, valamint a PLACC Ifjúsági Tér kialakítása is.