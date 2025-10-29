Ennél menőbb iskolanap nincs: radarállomástól a tűzoltóautóig

A pályaválasztás jegyében nemrég tanítás nélküli munkanapot tartott a Gyönki Hegyhát Általános Iskola. Kisebb csoportok felkeresték a medinai radarállomást, ahol szakemberek mutatták be a hely működését és a technikai berendezéseket. A Tamási Rendőrkapitányságon a diákok bepillantást nyerhettek a rendőri munka mindennapjaiba, megismerhették a szolgálati eszközöket, valamint szó esett a közrend és a közbiztonság jelentőségéről. A Tamási Tűzoltóságon a lánglovagok az életmentő feladatokról, veszélyhelyzeti beavatkozásokról és modern felszereléseikről adtak ismertetést.

Több osztály ellátogatott Szekszárdra, a pályaválasztási börzére, ahol számos középiskola és szakmai képzőhely mutatkozott be. A gyönki iskolában maradó osztályok sem maradtak ki a pályaorientációs élményekből. A tantermekben kisfilmeket vetítettek különböző szakmákról, a látottakhoz kapcsolódó feladatlapok segítették az információk feldolgozását, valamint vetélkedők színesítették a tanulók délelőttjét.