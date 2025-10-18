október 18., szombat

Lukács névnap

Laktanyából Tudásközpont – kulisszatitkokat árult el az építész

Címkék#teol podcast#Tudásközpont#Hodossy László#építész

Szepesi László

Sok évtizedes várakozás után új, megfelelő, sőt nyugodtan mondhatjuk impozáns épületbe költözött Szekszárdon az Illyés Gyula Könyvtár. Ugyanitt kapott új helyet a levéltár is, a város pedig gazdagabb lett egy a XXI. század követelményeit kielégítő középülettel, amely a Tudásközpont nevet kapta.

Hodossy László építész. Fotó: A szerző felvétele

A hajdani laktanya épületén elkészült épület terveit társaival Hodossy László készítette. Őt kérte a teol.hu mikrofonjához Szepesi László.

Teol.hu podcast

