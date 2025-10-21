Építkezés, zaj, dugó – És van, akinek ez öröm!

Az utcánkban hatalmas építkezés vette kezdetét, ami a hangzavar és az útlezárások mellett rengeteg munkagéppel is járt. Férjemmel már éppen eleget bosszankodtunk rajta, hogy vajon meddig fog ez tartani. Megint lesz mit hallgatni és kerülgetni a környéken.

Azonban amikor vége lett az óvodának, és hoztam haza a kisfiunkat, a cuki kis arcán hatalmas öröm látszott, és kiabálásban tört ki: „Anya, nézd, micsoda majkoló!” Ennél többre nem is volt szükség, hogy elfelejtsem az összes bosszantó dolgot. Miután leparkoltunk, kézen fogva elindultunk megnézni a munkagépek izgalmas, szinte táncnak tűnő mozdulatait, amelyek teljesen elvarázsolták a csöppséget. Ez a pillanat mindent megért!