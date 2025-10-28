október 28., kedd

Gyász

34 perce

Erre nem lehetett számítani – Hirtelen halt meg a képviselő

Címkék#Simontornya#Torma József#gyász#alpolgármester

Még részt vett a Békemeneten, semmi előjele nem volt a bajnak. Aztán másnap rosszul lett, és rövidesen meghalt Szabó Attila, Simontornya egykori alpolgármestere, aki négy cikluson át dolgozott képviselőként. Azt mondták róla, rajongott a városért, igazi lokálpatrióta volt. 48 évet élt.

Kutny Gábor

Tragikus hirtelenséggel hagyott itt minket, alig másfél nap alatt ment el minden előjel nélkül – mondta Torma József, Simontornya polgármestere. 

Szinte felfoghatatlan ami történt. Szabó Attila négy ciklusban dolgozott Simontornyáért. Volt, hogy képviselőként és volt, amikor az alpolgármesteri feladatokat látta el. 

– tette hozzá a polgármester.

Elhunyt Szabó Attila
Forrás: Mediaworks

– A mostani időszakban a humánpolitikai bizottságban tevékenykedett. Utolsó ügye a városban élő árvák megsegítésért tett javaslat volt. Az egyik szerelme volt ez a város – mondta a polgármester.

Süli János, a térség országgyűlési képviselője megrendülten állt a történtek előtt.

Nehéz most mit mondani, egy igazi barátot vesztett el a közösségünk, aki rendkívül emberséges volt mindig

 – mondta Süli János. Civil szakmájában a biztonságtechnika területén is kiemelkedő szaktudással bírt. Óriási veszteség ért mindenkit Attila halálával. Simontornya képviselő testülete úgy döntött, a város saját halottjának tekinti Szabó Attilát.

 

