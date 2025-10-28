Erre nem lehetett számítani – Hirtelen halt meg a képviselő

Tragikus hirtelenséggel hagyott itt minket, alig másfél nap alatt ment el minden előjel nélkül – mondta Torma József, Simontornya polgármestere.

Szinte felfoghatatlan ami történt. Szabó Attila négy ciklusban dolgozott Simontornyáért. Volt, hogy képviselőként és volt, amikor az alpolgármesteri feladatokat látta el.

– tette hozzá a polgármester.

Elhunyt Szabó Attila

Forrás: Mediaworks

– A mostani időszakban a humánpolitikai bizottságban tevékenykedett. Utolsó ügye a városban élő árvák megsegítésért tett javaslat volt. Az egyik szerelme volt ez a város – mondta a polgármester.

Süli János, a térség országgyűlési képviselője megrendülten állt a történtek előtt.

Nehéz most mit mondani, egy igazi barátot vesztett el a közösségünk, aki rendkívül emberséges volt mindig

– mondta Süli János. Civil szakmájában a biztonságtechnika területén is kiemelkedő szaktudással bírt. Óriási veszteség ért mindenkit Attila halálával. Simontornya képviselő testülete úgy döntött, a város saját halottjának tekinti Szabó Attilát.