1 órája
Erre nem lehetett számítani – Hirtelen halt meg a képviselő
Még részt vett a Békemeneten, semmi előjele nem volt a bajnak. Aztán másnap rosszul lett, és rövidesen meghalt Szabó Attila, Simontornya egykori alpolgármestere, aki négy cikluson át dolgozott képviselőként. Azt mondták róla, rajongott a városért, igazi lokálpatrióta volt. 48 évet élt.
Tragikus hirtelenséggel hagyott itt minket, alig másfél nap alatt ment el minden előjel nélkül – mondta Torma József, Simontornya polgármestere.
Szinte felfoghatatlan ami történt. Szabó Attila négy ciklusban dolgozott Simontornyáért. Volt, hogy képviselőként és volt, amikor az alpolgármesteri feladatokat látta el.
– tette hozzá a polgármester.
– A mostani időszakban a humánpolitikai bizottságban tevékenykedett. Utolsó ügye a városban élő árvák megsegítésért tett javaslat volt. Az egyik szerelme volt ez a város – mondta a polgármester.
Süli János, a térség országgyűlési képviselője megrendülten állt a történtek előtt.
Nehéz most mit mondani, egy igazi barátot vesztett el a közösségünk, aki rendkívül emberséges volt mindig
– mondta Süli János. Civil szakmájában a biztonságtechnika területén is kiemelkedő szaktudással bírt. Óriási veszteség ért mindenkit Attila halálával. Simontornya képviselő testülete úgy döntött, a város saját halottjának tekinti Szabó Attilát.