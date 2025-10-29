Esernyőt elő! Tolnára csap le a csütörtöki időjárás-változás!

Csütörtök reggel ismét ködfoltok, pára csípheti a napot, a látási viszonyok többfelé romolhatnak. Napközben erősen felhős idő várható, csak néhol szakadozhat fel rövid időre a felhőtakaró. Helyenként gyenge eső, szitálás előfordulhat.

Fotó: Makovics Kornel

A hőmérséklet lassabban emelkedik, délután 13–15 °C körül alakul.

Este tovább hűl az idő, 10–12 °C valószínű.

Szél: többnyire mérsékelt, időnként élénkebb északi-északnyugati légmozgás.

Hőmérséklet:

Reggel: 6–9 °C

Délután: 13–15 °C

Pénteken továbbra is sok felhő, időnként kisebb eső – hűvös idő marad. A hétvégém változékony felhőzet, némi napsütés helyenként – mérsékelt őszi hőmérsékletek várható.