Előrejelzés
50 perce
Esernyőt elő! Tolnára csap le a csütörtöki időjárás-változás!
Csütörtök reggel ismét ködfoltok, pára csípheti a napot, a látási viszonyok többfelé romolhatnak. Napközben erősen felhős idő várható, csak néhol szakadozhat fel rövid időre a felhőtakaró. Helyenként gyenge eső, szitálás előfordulhat.
A hőmérséklet lassabban emelkedik, délután 13–15 °C körül alakul.
Este tovább hűl az idő, 10–12 °C valószínű.
Szél: többnyire mérsékelt, időnként élénkebb északi-északnyugati légmozgás.
Hőmérséklet:
Reggel: 6–9 °C
Délután: 13–15 °C
Pénteken továbbra is sok felhő, időnként kisebb eső – hűvös idő marad. A hétvégém változékony felhőzet, némi napsütés helyenként – mérsékelt őszi hőmérsékletek várható.
