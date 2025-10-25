Eső, szél, de kitartás: a paksi piacon is sorban álltak a béke hívei (videóval)

Folytatódik az aláírásgyűjtés, és Süli János, a paksi és a tamási térség országgyűlési képviselője pedig videós posztban kéri a magyar embereket, hogy mondjanak nemet a háborúra. Nem a legkedvezőbb időjárási feltételek mellett a paksi piacon várta a békepártiak megjelenését, és itt mint videós bejegyzésében elmondja a honatya, szép számmal meg is jelentek a szándékukat kinyilvánítani akarók, és bízik benne, hogy ez a továbbiakban is így lesz.

Fotó: Molnár Gyula / Forrás: MW