Aláírásgyűjtés

22 perce

Eső, szél, de kitartás: a paksi piacon is sorban álltak a béke hívei (videóval)

Címkék#béke#Süli János#aláírásgyűjtés

Teol.hu

Folytatódik az aláírásgyűjtés, és Süli János, a paksi és a tamási térség országgyűlési képviselője pedig videós posztban kéri a magyar embereket, hogy mondjanak nemet a háborúra. Nem a legkedvezőbb időjárási feltételek mellett a paksi piacon várta a békepártiak megjelenését, és itt mint videós bejegyzésében elmondja a honatya, szép számmal meg is jelentek a szándékukat kinyilvánítani akarók, és bízik benne, hogy ez a továbbiakban is így lesz.

Fotó: Molnár Gyula / Forrás:  MW

 

