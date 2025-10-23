október 23., csütörtök

Gyöngyi névnap

18°
+17
+11
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Ünnepség

1 órája

Ez a falu értékeli a szépkorúak munkáját

Címkék#Lengyel#ünnepség#szépkorúak

Szeri Árpád

Szépkorúak napi ünnepsége zajlott le a múlt hét végén Lengyel községben, a Faluházban, az önkormányzat szervezésében. A mintegy hetven résztvevőt Braun János polgármester köszöntötte és egyúttal méltatta a korosztály településért végzett áldozatos munkáját. A hagyományokhoz híven megköszöntötte a kerek évfordulós lakosokat is. Ezután a lengyeli óvodások adtak elő alkalomhoz illő műsort. Az ünnepeltek asztalára vasárnapi ebédként húsleves, töltött káposzta és desszert került. Az ebédet követően Kovács Gergő előadóművész szórakoztatta és énekeltette meg a közönséget. Az általános vélemények szerint jó hangulatú vasárnap nyújtott élményt a jelenlévőknek. Braun János elmondta, hogy az önkormányzat már most meginvitálta a jövő évi rendezvényre is a helyi szépkorúakat, akik örömmel fogadták a meghívást.

A lengyeli szépkorúakat Braun János polgármester köszöntötte
Fotó: Beküldött

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu