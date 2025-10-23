Ez a falu értékeli a szépkorúak munkáját

Szépkorúak napi ünnepsége zajlott le a múlt hét végén Lengyel községben, a Faluházban, az önkormányzat szervezésében. A mintegy hetven résztvevőt Braun János polgármester köszöntötte és egyúttal méltatta a korosztály településért végzett áldozatos munkáját. A hagyományokhoz híven megköszöntötte a kerek évfordulós lakosokat is. Ezután a lengyeli óvodások adtak elő alkalomhoz illő műsort. Az ünnepeltek asztalára vasárnapi ebédként húsleves, töltött káposzta és desszert került. Az ebédet követően Kovács Gergő előadóművész szórakoztatta és énekeltette meg a közönséget. Az általános vélemények szerint jó hangulatú vasárnap nyújtott élményt a jelenlévőknek. Braun János elmondta, hogy az önkormányzat már most meginvitálta a jövő évi rendezvényre is a helyi szépkorúakat, akik örömmel fogadták a meghívást.

Fotó: Beküldött