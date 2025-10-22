Méltó módon tisztelegtek 1956 hősei előtt Faddon

A megemlékezés a művelődési házban folytatódott, ahol Bordács József polgármester mondott ünnepi beszédet. Az ünnepi műsorban a Faddi Gárdonyi Géza Általános Iskola 8. osztályos tanulói működtek közre.

Faddon szerdán délután tartották az október 23-ai megemlékezést

Fotó: Makovics Kornél / Forrás: MW

Az eseményen részt vett Horváth István, a térség országgyűlési képviselője, valamint Zsikó Zoltán, a Tolna Vármegyei Közgyűlés alelnöke is, akik jelenlétükkel tiszteletüket fejezték ki az 1956-os hősök emléke előtt.

Átadták Fadd legfontosabb díjait is

Az ünnepi program részeként átadták a „Fadd Nagyközségért” kitüntető díjat, amit idén Dr. Soós László, a Gyermek- és Ifjúságvédő Intézet (GYIVI) nyugalmazott igazgatója, valamint Kákonyi Norbert, a Kákonyi Team SE fogathajtója vehetett át. Emellett sor került az idén alapított „Fadd Nagyközségért” mecénás díj átadására, amit Rózsa Lászlónak ítéltek oda a helyi templom felújításához nyújtott támogatása elismeréseként. A hagyomány szerint ezen a napon adják át a civil szervezetek elismeréseit is. Az „Akikre büszkék vagyunk“ díjazottjait a helyi civilek a tagjaik közül választják ki.