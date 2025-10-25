október 25., szombat

BiankaBlanka névnap

12°
+14
+9
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Ezer éves falu

1 órája

Falufa őrzi minden madocsai család nevét (galéria)

Címkék#falu#fa#család

A madocsai Falufa tisztelgés a múlt előtt, köszönet a ma élőknek és üzenet a jövő nemzedékének.

Révészné Hanol Erzsébet
Falufa őrzi minden madocsai család nevét (galéria)

A Falufa tisztelgés a múlt előtt, köszönet a ma élőknek és üzenet a jövő nemzedékének

Fotó: Molnár Gyula

Falufát avattak Madocsán az összetartozás és az élő emlékezés jelképeként. A szerdai ünnepségen Baksa Ferenc polgármester elmondta, hogy a népművészeti alkotás nemcsak az egykor Madocsán élt családoknak állít emléket, hanem a most ott élőknek is. A családneveket tábla őrzi a Falufán, amelynek tetején a napkorong az életet, a hitet és a megújulást jelképezi, gyökerei a múltba kapaszkodnak, törzse a jelen szilárdságára utal, mag az ég felé emelkedő ágai a remény szimbólumai. A Falufa Kékedi László népi iparművész tervei alapján készült, Nagy Béla fafaragó munkája.

A Falufa tisztelgés a múlt előtt, köszönet a ma élőknek és üzenet a jövő nemzedékének
Fotó: Molnár Gyula

Az avatón felszólalt Süli János országgyűlési képviselő is, aki a falu lakója. Kiemelte, hogy a család a nemzet alapegysége, és a kormány célkitűzése a családok támogatása. Hozzátette, Madocsán sok gyerek születik, az óvoda és az iskola is teljes létszámmal működik.

Falufa őrzi minden madocsai család nevét

Fotók: Molnár Gyula

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu