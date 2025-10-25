Falufa őrzi minden madocsai család nevét (galéria)

Falufát avattak Madocsán az összetartozás és az élő emlékezés jelképeként. A szerdai ünnepségen Baksa Ferenc polgármester elmondta, hogy a népművészeti alkotás nemcsak az egykor Madocsán élt családoknak állít emléket, hanem a most ott élőknek is. A családneveket tábla őrzi a Falufán, amelynek tetején a napkorong az életet, a hitet és a megújulást jelképezi, gyökerei a múltba kapaszkodnak, törzse a jelen szilárdságára utal, mag az ég felé emelkedő ágai a remény szimbólumai. A Falufa Kékedi László népi iparművész tervei alapján készült, Nagy Béla fafaragó munkája.

A Falufa tisztelgés a múlt előtt, köszönet a ma élőknek és üzenet a jövő nemzedékének

Fotó: Molnár Gyula

Az avatón felszólalt Süli János országgyűlési képviselő is, aki a falu lakója. Kiemelte, hogy a család a nemzet alapegysége, és a kormány célkitűzése a családok támogatása. Hozzátette, Madocsán sok gyerek születik, az óvoda és az iskola is teljes létszámmal működik.