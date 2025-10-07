október 7., kedd

Szép munka!

Fantasztikusan szerepeltek a megyei polgárőrök

Bencze Péter

Budapesten rendezték meg a rangos Ludrovszky Gyula Közlekedési Versenyt, ahol a Tolna vármegyei polgárőrök ismét kiválóan helytálltak. A megmérettetés polgárőr szakmai és KRESZ-tesztből, valamint autós és motoros technikai pályák teljesítéséből állt, és az ország legjobb csapatai mérték össze tudásukat.

Nem vallottak szégyent a Tolna vármegyei polgárőrök. Forrás:  Facebook

Az autós a 10. helyen végzett, míg egyéniben Ujcz Ferenc, a Bölcskei Polgárőr Egyesület tagja a dobogó harmadik fokára állhatott fel, Molnár István pedig a 20. helyet szerezte meg. A motorosok szintén remekül szerepeltek: a csapat az 5. helyen zárt, egyéniben pedig a Szekszárdi Polgárőr Egyesület versenyzői közül Péti Zoltán negyedik, Dusa Márk pedig tizedik lett.

A Continental defektjavító különversenyen autós csapatunk az első, motorosaink pedig a második helyen végeztek, mindössze néhány másodperces különbséggel. A vendéglátók által szervezett egyéni gokartverseny szuperdöntőjében Péti Zoltán az előkelő ötödik helyet szerezte meg.

 

