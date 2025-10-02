Gyors reagálás, hatékony kezelés – Így győzzük le a fejtetűt

A gyermekközösségekben sajnos gyakran előfordul a fejtetvesség, a fertőzött gyermekek aránya jellemzően 1,9 és 3,4 százalék között mozog. A megelőzésben azonban a legnagyobb szerep a szülőké, hiszen a rendszeres otthoni hajvizsgálat az egyik leghatékonyabb módja annak, hogy időben észrevegyük a fertőzést. Sokan még mindig tévesen úgy vélik, hogy a fejtetű kizárólag rossz higiéniai körülmények között jelenik meg. Az igazság azonban az, hogy a fejtetű kifejezetten a tiszta, gondozott hajzatot kedveli, ahol könnyebben megkapaszkodhat és szaporodhat.

A gyerekeket, akik közösségbe járnak, érdemes rendszeresen megnézni fejtetű miatt. Forrás: Shutterstock

Miért terjed ilyen könnyen a fejtetű?

A fejtetvesség jelensége évről évre visszatérő probléma a gyermekközösségekben. Nemcsak az iskolákban, hanem óvodákban és bölcsődékben is, hiszen a kisgyermekek közötti közeli érintkezés és a játék során megosztott tárgyak megkönnyítik a fejtetű terjedését.

A nőstény tetvek élettartamuk alatt (3-4 hét) akár 100 petét is lerakhatnak naponta. Ha a fertőzést nem vesszük időben észre, rövid idő alatt súlyos tetvesség alakulhat ki.