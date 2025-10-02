október 2., csütörtök

Gyors reagálás, hatékony kezelés – Így győzzük le a fejtetűt

A fejtetvesség visszatérő probléma a gyermekközösségekben, de a megelőzés otthon kezdődik. A rendszeres hajvizsgálat és a gyors reagálás segít időben felismerni és megfékezni a fertőzést, mielőtt nagyobb problémává válna a fejtetű.

A gyermekközösségekben sajnos gyakran előfordul a fejtetvesség, a fertőzött gyermekek aránya jellemzően 1,9 és 3,4 százalék között mozog. A megelőzésben azonban a legnagyobb szerep a szülőké, hiszen a rendszeres otthoni hajvizsgálat az egyik leghatékonyabb módja annak, hogy időben észrevegyük a fertőzést. Sokan még mindig tévesen úgy vélik, hogy a fejtetű kizárólag rossz higiéniai körülmények között jelenik meg. Az igazság azonban az, hogy a fejtetű kifejezetten a tiszta, gondozott hajzatot kedveli, ahol könnyebben megkapaszkodhat és szaporodhat.

A gyerekeket, akik közösségbe járnak, érdemes rendszeresen megnézni fejtetű miatt.
A gyerekeket, akik közösségbe járnak, érdemes rendszeresen megnézni fejtetű miatt. Forrás:  Shutterstock

Miért terjed ilyen könnyen a fejtetű?

A fejtetvesség jelensége évről évre visszatérő probléma a gyermekközösségekben. Nemcsak az iskolákban, hanem óvodákban és bölcsődékben is, hiszen a kisgyermekek közötti közeli érintkezés és a játék során megosztott tárgyak megkönnyítik a fejtetű terjedését.

A nőstény tetvek élettartamuk alatt (3-4 hét) akár 100 petét is lerakhatnak naponta. Ha a fertőzést nem vesszük időben észre, rövid idő alatt súlyos tetvesség alakulhat ki.

„Évente kétszer előre egyeztetett időpontban érkezik hozzánk a védőnő, aki átvizsgálja egyenként a gyerekeket. Pont a múlt héten volt nálunk Gárdiné Kőszegi Lenke védőnő, aki mér évek óta jár hozzánk és megerősített minket abban, hogy ilyen téren nincs semmi probléma, nem talált semmit a gyerekeknél” – mondta Fetzerné Molnár Gabriella "Az Én Ovim" óvoda és bölcsőde intézmény vezetője.

Hogyan ismerhetjük fel?

  • A fejtetű jelei a gyakori fejbőrviszketés, főként a tarkónál és a fülek mögött.
  • Apró, fehér vagy szürkés serkék (peték) a hajszálak tövénél.
  • Élő, apró rovarok mozgása, amelyek gyorsan rejtőznek a hajban.

„Fokozott figyelmet fordítunk a gyermekekre, és amennyiben bármilyen gyanús jelet észlelünk, azonnal értesítjük a védőnőt. Szükség esetén ő haladéktalanul a helyszínre érkezik, és megerősíti, hogy valóban indokolt-e az aggodalom. Ha a védőnő megállapítja, hogy a gyermek fertőzött, haladéktalanul értesítjük a szülőket, akik a gyermeket hazaviszik és megkezdik az otthoni kezelést”– emelte ki Fetzerné Molnár Gabriella.

Mit tegyünk, ha tetűt, serkét találunk gyermekünk hajában?

  • A gyógyszertárakban, esetleg drogériákban kapható fejtetű fésűvel, tetűirtó szerekkel (ezek különböző kiszerelésben pl. irtószer, sampon, hajszesz, spray, gél, oldat, krém állnak rendelkezésre) kezeljük le a gyermek haját a használati utasításnak megfelelően. A kezeléstől elpusztult serkéket a hajról távolítsuk el, ugyanis a serkementesség jelzi, hogy a kezeléssorán gondosan jártunk el.
  • A hajszálon maradt serkéket ecetbe mártott sűrű fogazatú fésűvel tudjuk leszedni, ezen kívül a serkéket a hajszálról körömmel vagy csipesszel is le lehet húzni.
  • A fésűn, hajkefén, hajgumin található fejtetvek néhány perces forró vízbe mártással, a textíliák (pl. sapka, sál, törölköző) pedig azok anyagától függően magas hőfokon történő mosással, gőzölős vasalással pusztíthatók el.

„Amennyiben az óvodában fejtetű-fertőzés fordulna elő, haladéktalanul megtesszük a szükséges intézkedéseket: minden ágyneműt magas hőfokon fertőtlenítünk, a játékokat, valamint a csoportszobák teljes területét alaposan átvizsgáljuk és fertőtlenítjük. Emellett teljes körű higiéniai nagytakarítást végzünk az intézményben. Ilyen esetekben a védőnő javaslata alapján a szülők számára ajánlott, hogy megelőzés céljából – még tünetmentesség esetén is – használjanak otthon fejtetű elleni megelőző hatású sampont”– erősített meg Fetzerné Molnár Gabriella. 

 

A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
