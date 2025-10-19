Emberéletet követelt az erjedő bor

Végtelenített fekete krónika is elénk tárul, ha átlapozzuk a korabeli, több mint száz évvel ezelőtti vármegyei lapokat. A Közérdek, a Tolnamegyei Közlöny és a Tolnavármegye egyaránt hírt adott a különböző, súlyos bűnesetekről és balesetekről.

A százhúsz évvel ezelőtti fekete krónika két kihűléses halálesetről is beszámolt, ekkor már ősszel is nagy hideg volt

Hajdan rovatunk azt igazolja, hogy a több mint száz évvel ezelőtti ősz nemcsak a szüreti munkákat és a hideg beköszöntét hozta el Tolna vármegyébe, hanem a tragédiák újabb időszakát is. Középmajorban egy vincellér halálát a bor erjedésekor keletkezett szénsav okozta, a korai fagyok két ember életét oltották ki. De nemcsak az anyatermészet, hanem az emberi természet is tragédiákat okozott: Döbröközben egy ártatlan látogatásból véres összetűzés lett, Szekszárdon pedig bicskák villantak és az áldozat kórházba került.

Fekete krónika, halálos hideggel

Véletlen halál. Muth János a tolnai uradalom vinczellérje Középmajorban, hol a bor éppen erjedt, belement egy nagy kádba, melynek csak fenekén volt kevés törköly és belehalt. Valószínű, hogy a kifejlődött szénsav ölte meg. (Tolnamegyei Közlöny, 1895. október 20.)

A korai hideg áldozatai. A korán beköszöntött éjjeli hidegek ismét megkapták a maguk áldozatjait. Az egyik Krausz Antal várdombi útkaparó, kit a decsi szőlőhegyen megfagyva találtak meg. A másik egy szegény, ismeretlen öreg asszony, kit a tolnai határban leltek meg egészen megdermedve. Bevitték a szegényházba, hol, anélkül, hogy magához tért volna meghalt. (Tolnavármegye, 1905. október 22.)

Életveszélyes szúrás. Döbrököz községben tévedésből végzetes szerencsétlenség származott. Ugyanis Szalai János a barátjával, Dudás György szekszárdi lakossal sötét este látogatóba ment özv. Miklós Györgynéhez. Az udvaron kissé hangosan viselkedtek, mire kirohant Kollár János, aki azt hitte, hogy betörök járnak ott és megkérdezte tőlük, mit keresnek. Szalai nem éppen udvariasan válaszolt, mire Kollár egy késsel életveszélyesen oldalba szúrta. (Tolnamegyei Közlöny, 1905. október 19.)

Megint bicskázás. Csak nem fogy ki ez a rovat, igy kivált szüret után akár állandóvá tehetjük, mert minden héten történik e fajta eset. Bartók János szekszárdi lakos legényt Tóth András és Czank Lajos szekszárdi lakosok úgy össze szurkálták és verték, hogy életveszélyes sérüléseivel a kórházba kellett szállítani. (Közérdek, 1905. október 21.)