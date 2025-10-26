1 órája
Halálba vonszolták a lovak egy róka miatt
Folytatjuk tallózásunkat a régi, megsárgult újságokban. Fekete krónika sötétlik ki ezekből a lapokból. Hajdan rovatunkban egy csokorra valót közlünk a korabeli, súlyos balesetekből.
Végtelenített fekete krónika is elénk tárul, ha átlapozzuk a korabeli, több mint száz évvel ezelőtti vármegyei lapokat. A Közérdek, a Tolnamegyei Közlöny és a Tolnavármegye egyaránt hírt adott a különböző, súlyos balesetekről.
Hajdan rovatunk a régi idők tragikus eseményeit mutatja be, amikor a mindennapi élet apró figyelmetlenségei is végzetes következményekkel járhattak. Vasúti munkások és fiatal segédmunkások kíváncsisága, a játék mértéktelensége, valamint a háziállatok hirtelen megriadása mind-mind emberi sorsokat törtek ketté.
Fekete krónika a vasútállomásokon
Összenyomta a két ütköző. Halálos szerencsétlenség történt a bátaszéki vasúti állomáson. Schuszter József 65 éves vasúti munkás tolatás közben saját vigyázatlansága folytán két kocsi ütközője közé került, melyek mellkasát összenyomták úgy, hogy rögtön meghalt. (Közérdek, 1905. október 28.)
Vasúti baleset Új-Dombováron. Dombóvárról tudósítják lapunkat, hogy Radics Ferenc vendéglősnél mint pincérsegéd alkalmazott Weizer János mágocsi illetőségű, 14 éves fiú, tegnapelőtt este szokás szerint vacsorát segített vinni a dombóvár-veszprémi vasútnál dolgozó munkásoknak, miközben kíváncsiságát kielégítendő, a váltók közé állt megnézni, vájjon jön-e már a gyorsvonat. A váltóőr ugyan leparancsolta a fiút a sínekről, de már késő volt a menekvés, mert a teljes erővel berobogó vonat a szerencsétlen fiút elkapta és testét borzasztóan szétroncsolta. (Tolnavármegye, 1895. október 27.)
Életet követelt az ördög bibliája
Mire viszi az embert a kártyázás. Ki tudná azt megmondani, hogy hány embernek, családnak tette már tönkre a kártyázás a boldogságát; hány könnyelmű ember rakja rá utolsó garasát is az ördög bibliájára, hogy szerencsét próbálva, nyerészkedési vágyát kielégíthesse. Ha azután elúszik az utolsó fillére is, mely az otthon siránkozó családnak kellett volna kenyérre, kioltja nyomorult életét. Így akart önmagával leszámolni a napokban Dunaföldvárott Gaál István ottani lakos, ki minden pénzét elvesztve a kártyán, e miatt annyira elkeseredett, hogy elhagyva a kártyázó asztalt, hazament és felakasztotta magát. (Tolnamegyei Közlöny, 1895 . október 27.)
Magukkal vonszolták a lovak. Ján János várdombi 64 éves szorgalmas földmíves borzalmas halállal múlt ki, kinek sorsa iránt az egész falu népe részvéttel van eltelve. A szerencsétlen ember ugyanis trágyát hordogatott Schmidt Jánossal kocsin a határban levő földjeibe s a kocsi elé fogott fiatal lovak a bozótból előugrott rókától annyira megijedtek, hogy megbokrosodva, villámgyorsan röpítették maguk után a kocsit a halálra ijedt két emberrel. Egy fordulónál Ján János, ki a megvadult lovakat minden erőfeszítése daczára sem tudta megfékezni, kiesett a kocsiból és pedig olyan szerencsétlenül, hogy ruhájánál fogva fennakadt a kocsiban. Ily helyzetben vonszolták a köves utón a szerencsétlen gazdát, ki oly sérüléseket és töréseket szenvedett, hogy iszonyú kínok között meghalt. (Tolnamegyei Közlöny, 1895 . október 27.)
Hajdan
