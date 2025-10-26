Halálba vonszolták a lovak egy róka miatt

Végtelenített fekete krónika is elénk tárul, ha átlapozzuk a korabeli, több mint száz évvel ezelőtti vármegyei lapokat. A Közérdek, a Tolnamegyei Közlöny és a Tolnavármegye egyaránt hírt adott a különböző, súlyos balesetekről.

Terjedelmes fekete krónika állítható össze azokból a korabeli esetekből, amikor a lovak okoztak balesetet vagy halálesetet. Forrás: Shutterstock

Hajdan rovatunk a régi idők tragikus eseményeit mutatja be, amikor a mindennapi élet apró figyelmetlenségei is végzetes következményekkel járhattak. Vasúti munkások és fiatal segédmunkások kíváncsisága, a játék mértéktelensége, valamint a háziállatok hirtelen megriadása mind-mind emberi sorsokat törtek ketté.

Fekete krónika a vasútállomásokon

Összenyomta a két ütköző. Halálos szerencsétlenség történt a bátaszéki vasúti állomáson. Schuszter József 65 éves vasúti munkás tolatás közben saját vigyázatlansága folytán két kocsi ütközője közé került, melyek mellkasát összenyomták úgy, hogy rögtön meghalt. (Közérdek, 1905. október 28.)