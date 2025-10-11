Megvadult utas verte az állomás népét

Gyilkos paradicsom. Megrendítő szerencsétlenség érte dr. Tarcsay Gyulát, a mindnyájunk által ismert szolnoki aljárásbírót. Öt éves fiacskája az alatt, míg édes anyja a szobában kis lánykáját etette, az udvaron játszott és nem vette észre, hogy ott egy bogrács paradicsom áll, melyet hűlés végett tettek ki. A kis gyermek egyszer csak a bográcsba beleesett. A rögtön alkalmazott orvosi segély sem bírta a szerencsétlen gyermeket az életnek megtartani. Nagy kínok közt néhány napra rá sebeibe belehalt. Nagyatyja kívánságára a kis halottat Szegzárdra hozták, hogy itt a családi sírboltba temessék. (Tolnavármegye, 1895. október 13.)

Fekete krónika, két halálesettel

Testvérgyilkos. A testvéri szeretetnek egy parányi szikráját sem hordták szívükben Bors Ferencz és Bors Mihály szegzárdi földmívesek, kik testvérek voltak ugyan név szerint, de tényleg mindig gyűlölték egymást s úgy éltek már rég óta, mint a kutya meg a macska. Múlt héten is valami kölcsönkért hordó miatt úgy összekülönböztek, hogy bottal rohantak egymásra és a Ferencz „testvér” Mihály öccsét oly alaposan helyben hagyta, hogy iszonyú kínok között másnap 48 éves korában meghalt. Hét gyermekét és feleségét hagyta hátra. (Tolnamegyei Közlöny, 1895. október 13.)