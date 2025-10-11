54 perce
Megvadult utas verte az állomás népét
Folytatjuk tallózásunkat a régi, megsárgult újságokban. Fekete krónika sötétlik ki ezekből a lapokból. Hajdan rovatunkban egy csokorra valót közlünk a korabeli, súlyos bűnesetekből és balesetekből.
Végtelenített fekete krónika is elénk tárul, ha átlapozzuk a korabeli, több mint száz évvel ezelőtti vármegyei lapokat. A Közérdek, a Tolnamegyei Közlöny és a Tolnavármegye egyaránt hírt adott a különböző, súlyos bűnesetekről és balesetekről.
Hajdan rovatunk bizonyítja, hogy düh, figyelmetlenség és testvéri ellentét egyaránt tragédiába torkollhat. Bátaszéken egy verekedő utas botrányt okozott a vasúton, Szolnokon egy kisfiú halála borította gyászba a vármegyénkhez kötődő családot. A szekszárdi testvérek veszekedése, valamint egy udvari vadorzó elfogásának szándéka halálos következménnyel járt.
Tömegverekedés a pályaudvaron
A verekedő utas. Weigand András kereskedő segéd, szekszárdi lakos Bátaszéken volt s a vasúti állomáson egy kőmíves inast minden ok nélkül annyira ütlegelt, hogy az állomási elöljárónak kellett közbelépni. Amiért aztán azt is megtámadta s szóváltás után többször arczul ütötte. De erre az ott levő utazó közönség őt támadta meg, s úgy elverte, hogy csak az állomás főnök közbelépése folytán menekült meg a súlyosabb bántalmazástól, aki a csendőrség megérkezéséig az irodájában őrizet alá vette. (Közérdek, 1905. október 14.)
Gyilkos paradicsom. Megrendítő szerencsétlenség érte dr. Tarcsay Gyulát, a mindnyájunk által ismert szolnoki aljárásbírót. Öt éves fiacskája az alatt, míg édes anyja a szobában kis lánykáját etette, az udvaron játszott és nem vette észre, hogy ott egy bogrács paradicsom áll, melyet hűlés végett tettek ki. A kis gyermek egyszer csak a bográcsba beleesett. A rögtön alkalmazott orvosi segély sem bírta a szerencsétlen gyermeket az életnek megtartani. Nagy kínok közt néhány napra rá sebeibe belehalt. Nagyatyja kívánságára a kis halottat Szegzárdra hozták, hogy itt a családi sírboltba temessék. (Tolnavármegye, 1895. október 13.)
Testvérgyilkos. A testvéri szeretetnek egy parányi szikráját sem hordták szívükben Bors Ferencz és Bors Mihály szegzárdi földmívesek, kik testvérek voltak ugyan név szerint, de tényleg mindig gyűlölték egymást s úgy éltek már rég óta, mint a kutya meg a macska. Múlt héten is valami kölcsönkért hordó miatt úgy összekülönböztek, hogy bottal rohantak egymásra és a Ferencz „testvér” Mihály öccsét oly alaposan helyben hagyta, hogy iszonyú kínok között másnap 48 éves korában meghalt. Hét gyermekét és feleségét hagyta hátra. (Tolnamegyei Közlöny, 1895. október 13.)
Agyonlőtt vadorzó. Jankó Lajos udvari lakos már régóta vadorzó hírében állott. Valaki feljelentette előre, hogy ismét a tilosba megy vadászni. Dőring Frigyes községi jegyző, Czéh Pál tanító és Glück Péter erdővéd kimentek a szőlőhegyre, hogy most tetten kapják. Nem is sokáig kellett várniok, mert csakhamar megjelent Jankó felfegyverkezve. Midőn már közel volt, a tanító felszólította, hogy adja meg magát. A felszólított vadorzó azonban futásban keresett menekülést. Ekkor üldözőbe vette Czéh és reá kiáltott, hogy álljon meg, mert különben lelövi. Alig mondotta ki e szavakat, a tanító fegyvere elsült és a vadorzó egy golyótól találva, összeesett, kit rögtön lakására szállítottak s éjfélutáni 1 órakor nagy kínok között meghalt. A szerencsétlen tanitó, ki csak a levegőbe akart lőni, másnap önként jelentkezett a gyönki kir. járásbíróságnál, hol nyomban le is tartóztatták. (Tolnamegyei Közlöny, 1895. október 13.)