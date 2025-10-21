3 órája
Felbőgnek a motorok – 400 motoros gurul az autista gyerekekért!
Az Alisca Motoros Egyesület idén nyolcadik alkalommal rendezi meg szezonzáró gurulását, amelyen jótékonysági céllal gyűjtenek adományokat az autizmussal élő családok támogatására.
Az Alisca Motoros Egyesület idén is megrendezi hagyományos szezonzáró gurulását, immár nyolcadik alkalommal. A közös motorozás nem csupán a szezon lezárását jelenti, hanem egy fontos jótékonysági célt is szolgál: adománygyűjtést az arra rászorulóknak. A programhoz az egyesületen kívül bárki csatlakozhat, mindenkit szeretettel várnak, aki szeretne részese lenni ennek a különleges eseménynek. Tavaly több mint 400 motoros gurult együtt, így idén is nagy érdeklődés várható.
Szezonzáró gurulás: évről évre új jótékonysági célokat szolgálnak a motorosok
Hoffmann Norbert, az Alisca Motoros Egyesület elnöke elmondta: „Ezt a szezonzáró gurulást immár nyolcadik alkalommal rendezzük meg. A túra célja, hogy egy utolsó motorozást tegyünk az időjárás szigorodása előtt, de ami ennél is fontosabb, hogy adományokat gyűjtsünk. Minden évben olyan szervezetet választunk, ahol valóban számít minden forint. Idén második alkalommal az Esőmanók Tolna Megyei Autistákért Egyesületnek segítünk.”
A 75 kilométeres túra Szekszárdról, a Tesco parkolóból indul és a nagymányoki piac tér a végső célpont. Már déltől lehet érkezni, hogy megcsodálják a motorokat, és ekkor már megkezdődik az adománygyűjtés is. Az érdeklődők fel is ülhetnek a motorokra és testközelből élvezhetik a kétkerekűek látványát.
Ahol igazán jól jön a segítség
Vizdár-Lőczi Gizella, az Esőmanók Tolna Megyei Autistákért Egyesület elnökségi tagja elárulta, hogy egy közös ismerősön keresztül hozta össze őket a sors Hoffmann Norberttel és idén is nagyon örültek a megkeresésnek. „Nagy örömünkre szolgált tavaly is, hogy azért egy kicsit be tudtunk csatlakozni a rendezvénybe. Aki ismeri az Esőmanókat, az tudja, hogy mi mindig megpróbálunk egy kicsit viszonozni azok felé, akik segítenek nekünk. Örültünk, hogy ezen a rendezvényen is a végső ponton zsíros kenyérrel kedveskedhetünk a motorosoknak” – tette hozzá.
Bármilyen összeg is gyűlik össze, hálásak vagyunk érte. Néha már maga a szándék is meghat minket, és úgy gondolom, ez egy fontos pozitív üzenetet közvetít a családoknak: nem vagyunk egyedül.
„Van helye az összegnek, mert mi minden tevékenységünket ingyen adjuk az érintett családoknak. Rendszeres klub foglalkozások vannak jelenleg 6 csoportnak, különböző életkorú és képességstruktúrájú autizmusban érintett gyerekek és felnőttek számára. Emellett szülőklubunk is van, és különböző családi programok, összejövetelek, amelyek nyíltak a családtagok, barátok számára is. Minden évben táboroztatunk, ami az egyik szívünk csücske program. Ilyenkor sok önkéntes segít, és bár nagy munka, egész évben ebből töltődünk. Az a szeretet, amit a gyerekektől kapunk, szinte kézzel fogható és olyan lelki erőt ad, amit máshol nem tapasztalunk” – hangsúlyozta Vizdár-Lőczi Gizella.
A résztvevők nemcsak a motorozás örömét élvezhetik, hanem egyúttal részesei lehetnek egy nemes cél megvalósításának is. Az Alisca Motoros Egyesület és az Esőmanók Tolna Megyei Autistákért Egyesület egyaránt várja azokat, akik nyitott szívvel és kíváncsi szemmel csatlakoznának az eseményhez, hogy együtt zárják le a motoros szezont, miközben támogatják az autizmusban érintett családokat.