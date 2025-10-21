Felbőgnek a motorok – 400 motoros gurul az autista gyerekekért!

Az Alisca Motoros Egyesület idén is megrendezi hagyományos szezonzáró gurulását, immár nyolcadik alkalommal. A közös motorozás nem csupán a szezon lezárását jelenti, hanem egy fontos jótékonysági célt is szolgál: adománygyűjtést az arra rászorulóknak. A programhoz az egyesületen kívül bárki csatlakozhat, mindenkit szeretettel várnak, aki szeretne részese lenni ennek a különleges eseménynek. Tavaly több mint 400 motoros gurult együtt, így idén is nagy érdeklődés várható.

Tavaly is rengeteg embert vonzott a szezonzáró gurulás és a jó ügy

Forrás: Facebook

Szezonzáró gurulás: évről évre új jótékonysági célokat szolgálnak a motorosok

Hoffmann Norbert, az Alisca Motoros Egyesület elnöke elmondta: „Ezt a szezonzáró gurulást immár nyolcadik alkalommal rendezzük meg. A túra célja, hogy egy utolsó motorozást tegyünk az időjárás szigorodása előtt, de ami ennél is fontosabb, hogy adományokat gyűjtsünk. Minden évben olyan szervezetet választunk, ahol valóban számít minden forint. Idén második alkalommal az Esőmanók Tolna Megyei Autistákért Egyesületnek segítünk.”

A 75 kilométeres túra Szekszárdról, a Tesco parkolóból indul és a nagymányoki piac tér a végső célpont. Már déltől lehet érkezni, hogy megcsodálják a motorokat, és ekkor már megkezdődik az adománygyűjtés is. Az érdeklődők fel is ülhetnek a motorokra és testközelből élvezhetik a kétkerekűek látványát.

Ahol igazán jól jön a segítség

Vizdár-Lőczi Gizella, az Esőmanók Tolna Megyei Autistákért Egyesület elnökségi tagja elárulta, hogy egy közös ismerősön keresztül hozta össze őket a sors Hoffmann Norberttel és idén is nagyon örültek a megkeresésnek. „Nagy örömünkre szolgált tavaly is, hogy azért egy kicsit be tudtunk csatlakozni a rendezvénybe. Aki ismeri az Esőmanókat, az tudja, hogy mi mindig megpróbálunk egy kicsit viszonozni azok felé, akik segítenek nekünk. Örültünk, hogy ezen a rendezvényen is a végső ponton zsíros kenyérrel kedveskedhetünk a motorosoknak” – tette hozzá.