Teol.hu podcast
1 órája
Felébresztett ország: hogyan változtatta meg ’56 Magyarország sorsát? – a történész elmondja
Ünnep volt a múlt héten. 1989 óta ünnepeljük 1956 októberét. Azt a forradalmat és szabadságharcot, amely megrázta, felébresztette az országot. Emlékeztünk a pesti srácokra, és az egész országban azokra, akik egy új világot akartak, s tettek is érte.
Az ünnep előestéjén egy tudós történész, Szakolczai Attila, a Nemzeti Emlékezet Bizottság tudományos főmunkatársa tartott előadást a múltról és arról, hogy azóta miként dolgozták fel annak a két hétnek emlékét, milyen tanulságokat gyűjtöttek össze annak az októbernek a történéseiből. A szakemberrel Szepesi László beszélgetett.
Teol.hu podcast
