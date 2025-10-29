október 29., szerda

Nárcisz névnap

14°
+14
+6
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Teol.hu podcast

1 órája

Felébresztett ország: hogyan változtatta meg ’56 Magyarország sorsát? – a történész elmondja

Címkék#teol podcast#Szakolczai Attila#Nemzeti Emlékezet Bizottság

Szepesi László

Ünnep volt a múlt héten. 1989 óta ünnepeljük 1956 októberét. Azt a forradalmat és szabadságharcot, amely megrázta, felébresztette az országot. Emlékeztünk a pesti srácokra, és az egész országban azokra, akik egy új világot akartak, s tettek is érte.

Az ünnep előestéjén egy tudós történész, Szakolczai Attila, a Nemzeti Emlékezet Bizottság tudományos főmunkatársa tartott előadást a múltról és arról, hogy azóta miként dolgozták fel annak a két hétnek emlékét, milyen tanulságokat gyűjtöttek össze annak az októbernek a történéseiből. A szakemberrel Szepesi László beszélgetett.

A képen Szakolczai Attila az MCC szekszárdi központjában
Fotó: Makovics Kornel

 

Teol.hu podcast

A dosszié további cikkei
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu