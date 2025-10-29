Felébresztett ország: hogyan változtatta meg ’56 Magyarország sorsát? – a történész elmondja

Ünnep volt a múlt héten. 1989 óta ünnepeljük 1956 októberét. Azt a forradalmat és szabadságharcot, amely megrázta, felébresztette az országot. Emlékeztünk a pesti srácokra, és az egész országban azokra, akik egy új világot akartak, s tettek is érte.

Az ünnep előestéjén egy tudós történész, Szakolczai Attila, a Nemzeti Emlékezet Bizottság tudományos főmunkatársa tartott előadást a múltról és arról, hogy azóta miként dolgozták fel annak a két hétnek emlékét, milyen tanulságokat gyűjtöttek össze annak az októbernek a történéseiből. A szakemberrel Szepesi László beszélgetett.