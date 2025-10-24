október 24., péntek

Ünnepség

2 órája

Felemelő közösségi élmény volt a Békemenet

Címkék#Békemenet#Orbán Viktor#Horváth István

Teol.hu

A tegnapi Békemenet nagy hatást gyakorolt vármegyénk országgyűlési képviselőire. Horváth István „Legyen béke!" kiírással az eseményről és az 1956-os forradalom kirobbanásának évfordulóján rendezett központi ünnepségről videót tett közzé a Facebookon.

Forrás:  Facebook

Az Orbán Viktor miniszterelnök által megosztott videóban pedig jól látszik a kakasdi és a szekszárdi zászló:

 

