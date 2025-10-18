2 órája
Soha nem késő fejest ugrani – ha eddig nem tanult meg úszni, itt a lehetőség!
Sokaknak kimaradt a gyerekkorából, vagy éppen egy rossz emlékből táplálkozó félelem miatt nem tanult meg úszni. A felnőtt úszás azonban Szekszárdon is elérhető.
Azt mondják, az úszni tudást nem lehet elfelejteni. De mi van akkor, ha valaki soha nem is tanult meg kellő biztonsággal közlekedni a vízben? Bármikor pótolható a tudás? A kérdésre Szabó Barbara, a Szekszárdi Szenior Úszás vezetője adott választ, ami nem más, mint hogy úszni megtanulni sohasem késő. Elmondta, hogy három éve kísérletképpen vágott bele a felnőtt úszás tanfolyam indításába, ami akkor nem volt Szekszárdon. Már kezdésnek jelentkezett 30-35 ember, így bebizonyosodott, van igény a foglalkozásokra. Mostanra nagyjából száz ember csatlakozott, és időközben az új uszoda építése is befejeződött, így az idei szezonban már a Sipos Márton Uszodában kezdhetnek a csoportok. A teljesen kezdők mellett haladó csoport is van, amely arra teremt lehetőséget, hogy a már úszni tudó felnőttek javítani tudjanak a technikájukon, vagy szakértő segítség mellett végezzék ezt a roppant egészséges mozgásformát. Van egy edzős csoport is, ahova azok járnak, akik versenyezni is szeretnének, például szenior kiírásokon, vagy triatlon versenyeken.
A legnagyobb akadályokat a víziszonyosoknak kell leküzdeniük
Számos ok húzódik a mögött, hogy valaki úgy dönt: felnőtt fejjel tanul meg úszni. Sokaknak kimaradt a gyerekkorából az úszni tanulás. Más vágyik a biztonságra, arra hogy nyaraláson végre nyugodt szívvel bemehessen a tengerbe, és olyan nagymama is beiratkozott a képzésre, aki az unokáját szerette volna strandra vinni, de amíg nem volt meg a vízbiztonsága, nem merte ezt megtenni. – Olyan úszónk is volt, aki az ironmnat szerette volna teljesíteni, de nem tudott úszni. Két év kitartó munkája azonban eredményre vezetett – sorolta Szabó Barbara.
Arról is beszélt, hogy a legnagyobb akadályokat azoknak kell leküzdeniük, akiknek víziszonyuk van, hiszen nekik egy óriási félelmet kell legyűrniük magukban. – Volt, akivel hónapokig kézen fogva kellett bemenni a medencébe, mire ez nem okozott számára egyedül nehézséget – mondta az edző, érzékeltetve, hogy sokszor kicsit pszichológusnak is kell lenniük. Ennek kapcsán megjegyezte azt is, hogy a felnőtteket sokkal jobban frusztrálja a lemaradás, ha valami nem megy, mint a gyerekeket. Ami viszont minden korosztályra igaz, az az, hogy szükségük van a dicséretre.
Az úszásnak csak előnyei vannak
A teljesen kezdők, akárcsak a gyerekek, a tanmedencében kezdik az ismerkedést a vízzel. Számukra a legnagyobb célkitűzés, hogy egy év alatt megszerezzék azokat az életvédő készségeket, amelyek megléte elengedhetetlen a biztonságos vízben tartózkodáshoz. Továbbá három úszásnem – a mell-, a hát- és a gyorsúszás – helyes technikájának elsajátítására törekednek. Az, hogy minden cél megvalósul-e egy év alatt, egyénileg változó. De miért érdemes folytatni az úszást és rendszeresen eljárni?
Mert az egyik legegészségesebb sportág. Testnek és léleknek egyaránt jót tesz. Kíméli az ízületeket, túlsúllyal is elkezdhető, javítja az állóképességet, a testtartást, jótékony hatással van a szív- és érrendszerre, a tudatos légzés révén pedig stresszoldó hatása is van. De a közösségformáló erejét sem lehet figyelmen kívül hagyni. Az edzések résztvevői egy jó csapatot alkotnak, barátságok, mi több, már szerelem is szövődött az évek során – árulta el Szabó Barbara.
Ekkor indul a felnőtt úszás tanfolyam
Az idei kezdő csoport számára október 26-án kezdődik az oktatás, aki pedig már tud úszni, de szeretne mellé szakavatott útmutatást, az év közben is csatlakozhat. Részleteket a Szekszárdi Szenior Úszás Facebook-oldalán lehet találni.