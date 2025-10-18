Soha nem késő fejest ugrani – ha eddig nem tanult meg úszni, itt a lehetőség!

Azt mondják, az úszni tudást nem lehet elfelejteni. De mi van akkor, ha valaki soha nem is tanult meg kellő biztonsággal közlekedni a vízben? Bármikor pótolható a tudás? A kérdésre Szabó Barbara, a Szekszárdi Szenior Úszás vezetője adott választ, ami nem más, mint hogy úszni megtanulni sohasem késő. Elmondta, hogy három éve kísérletképpen vágott bele a felnőtt úszás tanfolyam indításába, ami akkor nem volt Szekszárdon. Már kezdésnek jelentkezett 30-35 ember, így bebizonyosodott, van igény a foglalkozásokra. Mostanra nagyjából száz ember csatlakozott, és időközben az új uszoda építése is befejeződött, így az idei szezonban már a Sipos Márton Uszodában kezdhetnek a csoportok. A teljesen kezdők mellett haladó csoport is van, amely arra teremt lehetőséget, hogy a már úszni tudó felnőttek javítani tudjanak a technikájukon, vagy szakértő segítség mellett végezzék ezt a roppant egészséges mozgásformát. Van egy edzős csoport is, ahova azok járnak, akik versenyezni is szeretnének, például szenior kiírásokon, vagy triatlon versenyeken.

A Sipos Márton Uszodában kezdődik a felnőtt úszás tanfolyam. Fotó: Mártonfai Dénes

A legnagyobb akadályokat a víziszonyosoknak kell leküzdeniük

Számos ok húzódik a mögött, hogy valaki úgy dönt: felnőtt fejjel tanul meg úszni. Sokaknak kimaradt a gyerekkorából az úszni tanulás. Más vágyik a biztonságra, arra hogy nyaraláson végre nyugodt szívvel bemehessen a tengerbe, és olyan nagymama is beiratkozott a képzésre, aki az unokáját szerette volna strandra vinni, de amíg nem volt meg a vízbiztonsága, nem merte ezt megtenni. – Olyan úszónk is volt, aki az ironmnat szerette volna teljesíteni, de nem tudott úszni. Két év kitartó munkája azonban eredményre vezetett – sorolta Szabó Barbara.