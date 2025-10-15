Egy középkori falu szenzációs kincsei bukkantak elő a föld alól a dunántúli településen

A feltárás helyszíne ezúttal is a Tamási járásban volt, ahol a régészek és az önkéntesek egy közel egy kilométer hosszú területet vizsgáltak át. A nagy kiterjedésű felderítésnek köszönhetően több mint száz érme és számos kisebb tárgy került elő. A leletanyag rendkívül sokszínű: római kori érmék, bronzkori tárgyak – köztük két bronztű és egy nyílhegy – mellett III. Béla király nagyszámú pénze is napvilágra került egy eddig ismeretlen lelőhelyen. Két helyen is kis erszényleleteket találtak, amelyek két-két, egymáshoz tapadt denárból álltak.

Feltárás Tamásiban-dénárok is előkerültek

A feltárás sikere: a megtalált leletek történelmet mesélnek

Bár ezúttal nem akadt különleges, egyedi tárgy, az elpusztult középkori település mindennapi eszközei így is komoly tudományos értéket képviselnek. A földből csatok, gombok, préselt veretek, gyűrűk, késtartozékok és vaseszközök kerültek elő – olyan tárgyak, amelyek segítenek megérteni a korabeli életet és a település szerkezetét.

„Ezek a leletek nemcsak fém- vagy cserépdarabok, hanem egy letűnt világ üzenetei” – hangsúlyozta K. Németh András, a Wosinsky Mór Múzeum régésze. Mint mondta, a munkát nagyban segíti, ha önkéntesek is bekapcsolódnak a kutatásba. „Nemcsak fémkeresősökről beszélünk, hanem azokról is, akik szabadidejüket áldozzák arra, hogy részt vegyenek ásatásokon, leletet tisztítsanak, és részesei legyenek a múlt feltárásának” – tette hozzá.

Önkéntesek nélkül nem menne

Tolna vármegyében egyelőre kevés olyan civil van, akiket szervezetten lehet mozgósítani, ezért különösen értékes a Pest vármegyében szerveződött Közösségi Régészeti Egyesület segítsége. Az önkéntesek munkája nemcsak a terepi munkát gyorsítja fel, hanem jelentősen csökkenti a kutatás költségeit is. A mostani, mintegy húszfős segítő csapat tette lehetővé, hogy a szokásosnál nagyobb területet vizsgálhassanak át. A márciusi első terepbejáráson közel ötszáz tárgy került elő, most is több száz új lelettel gazdagodott a múzeum gyűjteménye.

Az etikus fémkeresősöké a jövő

A régész szerint kulcsfontosságú, hogy a leletek hivatalos csatornákon keresztül kerüljenek be a múzeumokba. Egy-egy ránézésre értéktelen, töredékes tárgy tudományos szempontból olykor felbecsülhetetlen értéket képvisel. Ha eltűnik, mert nem szakember kezébe kerül, akkor az információ örökre elveszik – mondta K. Németh András. Egyre több az etikus fémkeresős, akik nem kereskednek a talált tárgyakkal, hanem a múzeumokkal együttműködve, a szakmai előírások betartásával dolgoznak. Ők a régészet szövetségesei – hobbiból, de felelősen, a régészek jelenlétében kutatnak, és hozzájárulnak ahhoz, hogy a múlt emlékei a közösséghez kerüljenek vissza, ne a feketepiacra.