Felújítva, felszentelve: ismét méltó helyén a Reiser-kereszt

Ünnepélyes keretek között felszentelték Bátaszéken a Reiser-keresztet, amely ezentúl a Kossuth utcai Német Ház előtt áll – új helyszínen, de eredeti, felújított formájában.

A kereszt végre méltó helyre került

Forrás: Facebook/Bátaszéki programok

A kereszt korábban a Bonyhádi út mentén állt, azon a helyen, ahol egykor a Reiser család kápolnája is volt. Az idők során eltávolították és raktárba került, de a bátaszéki német közösség nem hagyta feledésbe merülni: kezdeményezésükre most méltó helyre kerülhetett.

A felújítást Görcs Péter végezte, a költségeket feleségével, dr. Béres Judittal közösen vállalta. A keresztet Nyúl Viktor plébános szentelte fel, közreműködött a Dunaszekcsői Fúvószenekar, a történetet pedig Tresz Péter idézte fel.

A projekt a Bátaszéki Német Nemzetiségi Önkormányzat és a Bátaszéki Német Nemzetiségi Egyesület összefogásával valósult meg.